Neue Rettungssanitäter im Kreis Kleve

Der Kreis Kleve bildet zehn neue Rettungssanitäterinnen und Rettungssanitäter aus. Die viermonatige Ausbildung bietet einen ersten Einstieg in die Arbeit im Rettungsdienst.

Lisa Broekmann (Rheurdt), Niklas Flintrop (Bedburg-Hau), Niklas Leuker (Straelen), Benedikt Moors (Kranenburg), Lena Queling (Kleve), Simo Schmidthausen (Kleve), Marcel Schöndeling (Goch), Christoph Thissen (Kleve), Laura Willemsen (Kleve) und Dorren Winkels (Goch) beginnen ihre rund 13-wöchige Ausbildung zunächst an der Simulations- und Notfallakademie (SINA) am Helios-Klinikum in Krefeld.

Es folgt ein zweiwöchiges Krankenhaus-Praktikum sowie die Ausbildung an einer der Rettungswachen im Kreis Kleve. Die Abschlussprüfung findet wieder an der SINA statt.

Rettungssanitäterinnen und Rettungssanitäter werden zum einen als Fahrzeugführer im Rettungswagen eingesetzt und unterstützen die Notfallsanitäter bei der Versorgung von Verletzten und Erkrankten. Des Weiteren werden sie im Bereich Krankentransport als verantwortliches, qualifiziertes Fachpersonal eingesetzt und transportieren nicht kritisch kranke Patientinnen und Patienten in geeignete Krankenhäuser, verlegen Patientinnen und Patienten in passende Versorgungseinrichtungen oder sorgen für den Heimtransport.

Eine anschließende weitergehende Ausbildung – beispielsweise zur Notfallsanitäterin und zum Notfallsanitäter – ist möglich.