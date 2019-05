Dafür, dass die Wellen beim ersten Aufschlag so hoch geschlagen waren, hielt sich das Interesse an der Zukunft der Kevelaerer Plätze im kirchlichen Zentrum der Wallfahrtsstadt in überschaubaren Grenzen: Lediglich der Kevelaerer Architekt Helmut Hardt interessierte sich für den öffentlichen Teil des Treffens, zu dem der Kevelaerer Gestaltungsbeirat am Dienstag angereist war.