Neue Pädagogin im Museum

Das Team um Museumsleiter Dr. Burkhard Schwering ist wieder komplett: Die seit einigen Monaten vakante Stelle des museumspädagogischen Dienstes wird nunmehr von der Kunsthistorikerin Indra Peters M.A. betreut.

Sie wurde 1983 in Heinsberg geboren und studierte an der RWTH Aachen Kunstgeschichte, Baugeschichte und Geschichte, war als freie Mitarbeiterin am Suermondt-Ludwig-Museum in Aachen tätig, arbeitete im Rahmen eines wissenschaftlichen Volontariats im Brücke-Museum Berlin in der Kunstvermittlung und Museumspädagogik sowie in der Ausstellungsassistenz im Bereich der klassischen Moderne. Sie bewarb sich erfolgreich unter 57 Mitbewerbern/Mitbewerberinnen.