Neue Öffnungszeiten für Inhalatorium und Gradierwerk

Mit der Umstellung auf die Winterzeit passen die Stadtwerke Kevelaer die Öffnungszeiten im Solegarten St. Jakob an. Ab Montag, 3. November, stehen das Inhalatorium und das Gradierwerk täglich von 9 bis 19 Uhr für Besucherinnen und Besucher offen. „Gerade in den Herbst- und Wintermonaten tut eine Inhalation einfach gut. Die salzhaltige Luft stärkt die Atemwege und kann helfen, das Immunsystem zu unterstützen“, sagt Wolfgang Toonen, Betriebsleiter der Stadtwerke Kevelaer. „Wer sich eine kleine Auszeit gönnen möchte, ist bei uns herzlich willkommen.“

Das Gradierwerk lädt mit seinen Sitzgelegenheiten und Liegen zum tiefen Durchatmen und Entspannen ein. Noch intensiver wirkt die Sole im Inhalatorium: Dort wird die Luft mit feinstem Solenebel angereichert, der bis in die Tiefen der Lunge dringt. Die 30-minütigen Sitzungen beginnen jeweils zur vollen und halben Stunde.

Eintrittskarten

Einzelkarten für das Inhalatorium kosten 3 Euro, Kinder und Jugendliche zahlen 2 Euro. Eine Zehnerkarte ist für 27 Euro (ermäßigt 18 Euro) erhältlich. Die Tickets sind bargeldlos am Automaten am Gradierwerk erhältlich. Zudem können sie in der Tourist Information im Solegarten St. Jakob (ab 3. November dienstags bis freitags von 9 bis 16 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr besetzt) sowie bei den Stadtwerken Kevelaer erworben werden.