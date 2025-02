Neue Leitung des Kevelaerer Jugendamtes

Der Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer hat in seiner Sitzung am vergangenen Donnerstag Thomas Bremer zum neuen Fachbereichsleiter für den Bereich Jugend, Schulen und Sport gewählt.

Bremer ist seit zehn Jahren in leitender Funktion im Jugendamt Langenfeld tätig. Nach einer Ausbildung zum Informationselektroniker absolvierte er erfolgreich ein Studium der Sozialen Arbeit und ein Masterstudium zum Sozialarbeiter.

Er kann in seiner beruflichen Laufbahn auf Tätigkeiten beim Allgemeinen Sozialen Dienst, im Pflegekinderdienst, in der Jugendgerichtshilfe und in der Vermittlung von Tagespflegestellen zurückblicken.

Der 58-jährige Diplom-Sozialpädagoge lebt seit 2020 in Kevelaer und hat die Stadt schnell ins Herz geschlossen.

„Ich schätze die freundliche und offene Atmosphäre in Kevelaer und freue mich sehr auf meine neue Herausforderung“, so Bremer. „Ich bin mir sicher, dass ich mit meiner Erfahrung, meinem Fachwissen und meiner ruhigen Art gut mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Bereichen Jugend, Schule und Sport zusammenarbeiten und Neues bewirken kann. Die Wahrnehmung der Interessen und Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen, jungen Erwachsenen und Familien in der Wallfahrtsstadt Kevelaer ist mir ein großes Anliegen.“

Bürgermeister Dr. Dominik Pichler überreichte Herrn Bremer einen Pilgertropfen zur gewonnenen Wahl und gratulierte ihm zu seiner neuen Aufgabe.

„Ich freue mich auf eine gute und enge Zusammenarbeit mit Herrn Bremer und wünsche ihm für seine neue Tätigkeit alles Gute und viel Erfolg“, so Pichler.