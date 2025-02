Neue Leitung der Freiwilligen Feuerwehr

Der Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer hat in seiner Sitzung am vergangenen Donnerstag die künftige Leitung der Freiwilligen Feuerwehr Kevelaer ernannt.

Stadtbrandinspektor Thomas Fehst wurde vom Rat einstimmig zum Leiter der Freiwilligen Feuerwehr (Wehrführer) bestellt und tritt damit die Nachfolge von Georg Metzelaers an, dessen Amtszeit am 10. April 2025 endet.

Thomas Fehst ist ein erfahrener Feuerwehrmann und bisher als stellvertretender Wehrleiter aktiv. Mit der Ernennung der Stadtbrandinspektoren Heinz-Josef Tepest und Fabian Daniels zu stellvertretenden Wehrführern ist das neue Führungstrio der Kevelaerer Wehr für die kommenden sechs Jahre komplett. Der scheidende Wehrleiter Georg Metzelaers wurde vom Rat zum Ehrenwehrleiter ernannt.

Bürgermeister Dr. Dominik Pichler wünschte dem neuen Führungsteam viel Erfolg, viel Freude und alles Gute für die bevorstehende Aufgabe, dankte dem Ehrenwehrleiter für dessen langjähriges Engagement und überreichte den vier Feuerwehrmännern einen guten Tropfen aus der Heimat.

Für den 6. Mai 2025 steht noch die offizielle Verabschiedung des Wehrleiters Georg Metzelaers mit einem Festakt und allen Mitgliedern der Wehr auf dem Programm. In diesem feierlichen Rahmen werden dann auch die Ernennungsurkunden an die neuen Funktionsträger überreicht.

Die Leitung der Freiwilligen Feuerwehr sowie bis zu zwei Stellvertretungen werden auf Vorschlag des Kreisbrandmeisters durch den Rat für die Dauer von sechs Jahren unter Berufung in das Beamtenverhältnis als Ehrenbeamte auf Zeit bestellt. Vor der Ernennung hat die Stadt die Feuerwehrangehörigen und die Mitglieder der Jugendfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr zu hören.

Diese Anhörung hat am 22. Januar 2025 unter der Leitung des Bürgermeisters stattgefunden. Die Mitglieder haben sich dabei jeweils einstimmig für Stadtbrandinspektor Thomas Fehst als Nachfolger und neuen Wehrleiter sowie für Stadtbrandinspektor Heinz-Josef Tepest und Stadtbrandinspektor Fabian Daniels als dessen Stellvertreter ausgesprochen.