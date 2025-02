Neue Künstler für San Hejmo

Am 15. und 16. August wird der Airport Weeze mit „San Hejmo“ zum vierten Mal zum „Heiligen Zuhause“. Die Besucherinnen und Besucher erwartet neben internationaler Urban Art und köstlichem Street Food ein bunter musikalischer Mix aus Pop, Rap, Indie und Electro mit Acts wie K.I.Z, Nina Chuba, Clueso, Sido u. v. m.

Das jetzt vollständige Line-Up der beliebten Electronic Stage liefert nun die heißesten Namen im deutschen Elektro-Genre:

Alle Farben hat mit seiner Musik zahlreiche Erfolge erzielt. Mit mehr als 35 Diamant-, Platin- und Gold-Auszeichnungen in mehreren Ländern sowie fünf Nummer 1 Hits allein in Deutschland ist der DJ eine feste Größe der Musikszene. Bei seinen zahlreichen Live-Shows auf den größten Festivals in Europa beweist Alle Farben sein Gespür für gute Beats und herausragende Live-Performances.

Topic sorgt mit seiner Musik für weltweite Aufmerksamkeit und ist regelmäßig an der Spitze der Charts zu finden. Sein besonderer Dance-Sound mit Ohrwurm-Garantie und mitreißenden Beats sorgte für Hits wie „Breaking Me“, „Your Love (9PM)“ und „I Adore You“, die alle mehrere Millionen Streams auf Spotify zählen. Hinzu kommen zahlreiche Kollaborationen mit Stars wie Bebe Rexha, Becky Hill, Nico Santos u.v.m.

Mit seinem Hit „Vois sur ton chemin (Techno Mix)“ ist BENNETT kurzerhand vom Newcomer zum weltweit gefeierten Act der Techno- und Bass-House-Szene geworden. Zu den Erfolgen seiner noch jungen Karriere zählen u. a. Gold- und Platin-Auszeichnungen in mehreren Ländern, die 1Live Krone für den »Besten Dance Song« sowie europaweite Club- und Festivalshows. Die Größen der Szene wie Timmy Trumpet, Armin van Buuren, Tiesto u. v. m. haben seinen Hit rauf- und runtergespielt.

LARI LUKE begeistert mit energiegeladenen Sets, in denen sie Genres wie Bass House, Dance, Electro Pop und Trance vereint. Mit Hits wie „On Top Of The World“ und „Wake Up” zählt sie mehrere Millionen Streams auf Spotify und ist ein regelmäßiger Gast auf den großen Festivalbühnen. Nach einer kurzen Babypause kehrt LARI LUKE in diesem Jahr zurück in das heilige Zuhause.

Nationale Stars

David Puentez feiert mit über 400 Millionen Streams, einer mit Gold ausgezeichneten Single in Deutschland und Remixen für u. a. Post Malone und Rita Ora weltweite Erfolge. Im Jahr 2024 begeisterte er seine Fans auf einer seiner bislang größten Tournee in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Wenn es um Partyeskalation geht, führt an den Drunken Masters kein Weg vorbei. Mit Songs wie „Bier“, „Drucker“ oder „Bauchnabelpiercing“, die u.a. in Zusammenarbeit mit Acts wie K.I.Z oder Deichkind entstanden sind, heizen sie dem Publikum vor den großen Festivalbühnen ein – stets unterstützt von lauten Bässen und wilden Moshpits.

Gestört aber GeiL haben sich in den vergangenen 15 Jahren einen festen Platz in der Dance-Szene gesichert. Mit ihrem Mix aus Deep-House und Electro sowie Kooperationen mit Künstlerinnen und Künstlern wie Adel Tawil, Capital Bra, LEA u. v. m. sind mehrfach ausgezeichnete Hits, Alben und Remixe entstanden.

Lost Identity hat sich mit seinen beliebten Hardstyle-Sets unlängst auf der Überholspur vom „PAROOKAVILLE“-Resident DJ zum international gefeierten Act mit einem Platz auf den renommiertesten Festivalbühnen der Welt entwickelt. Und auch im Heiligen Zuhause ist er selbstverständlich ein gefeierter und wiederkehrender Gast.

Der DJ und Produzent TUJAMO mischt seit mehr als zehn Jahren im internationalen Dance-Business mit, zählt über 1,4 Milliarden Streams auf Spotify und zahllose internationale Auftritte auf den größten Bühnen. Durch seinen Signature-Sound und Kooperationen mit Stars wie Steve Aoki und Taio Cruz konnte sich TUJAMO eine starke internationale Fanbase aufbauen.

Eskei83 bringt mit seinen Drum‘n‘Bass-Hits die Clubs und Festivalbühnen zum Beben. Er überzeugt dabei mit starken Beats und mitreißenden Melodien. Mit Songs wie „Mädchen auf dem Pferd“ und „Around the World“ (feat. Rene Miller) sowie seinem Mix aus Techno, Hardtechno und EDM überzeugt Niklas Dee Millionen Spotify-Hörerinnen und -Hörern und die größten Festivalcrowds in Europa.

Teknoclash steht für energiegeladene Hardstyle-Sets und nächtelange Raves. Seine ungebrochene Energie brachte er bereits auf die bekanntesten Festivalbühnen weltweit.

Das Berliner-Duo YouNotUs hat sich in den vergangenen Jahren mit Songs wie „Supergirl“ und „Narcotic“ einen festen Platz in der deutschen Musikszene gesichert. Dabei schaffen sie einen innovativen Mix aus Deep-House, Pop und Underground-Sounds.

Die bisherige Währung der Token, die im Heiligen Zuhause genutzt wurde, wird in diesem Jahr durch ein modernes und bewährtes elektronisches Bezahlsystem ersetzt. Dadurch entfällt der gesamte Aufwand des Umtauschs vor Ort und das unbeschwerte Festival-Erlebnis rückt noch stärker in den Vordergrund.

Der Ticketverkauf läuft auch Hochtouren. Derzeit sind weiterhin alle Ticketkategorien in der Phase 2 verfügbar. Darunter Tagestickets ab 95 €, Regular 2-Day ab 179 € sowie die beliebten VIP-Ticketkategorien.

Alle interessierten Ticketkäuferinnen und Ticketkäufer sollten mit ihrem Kauf nicht mehr allzu lange warten: Anfang März startet nächste Preisstufe.