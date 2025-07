Neue Krankentransportwagen für den Kreis

Der Kreis Kleve stellt seine Fahrzeugflotte im Rettungsdienst neu auf. Insgesamt acht neue Krankentransportwagen (KTW) sind ab sofort im Einsatz.

Die Fahrzeuge werden an folgenden Rettungswachen stationiert: Rettungswache Emmerich a.R./Rees (2), Rettungswache Geldern/Wachtendonk (2), Rettungswache Goch/Kalkar (1), Rettungswachen Kleve I und II (2) sowie Rettungswache Wallfahrtsstadt Kevelaer/Straelen (1).

„Uns ist es wichtig, zielgenau zu investieren, um unseren Rettungsdienst zukunftssicher zu halten“, sagt Landrat Christoph Gerwers. „Dies betrifft die Ausbildung von Personal ebenso wie die technische Ausstattung und die Fahrzeugflotte.“

Der Landrat schaute sich die acht neuen KTW gemeinsam mit dem zuständigen Fachbereichsleiter und Betriebsleiter des Rettungsdienstes des Kreises Kleve, Jürgen Baetzen, am Kreisfeuerwehrgerätehaus in Goch an.

Bei den KTW handelt es sich um „Sprinter 417 CDI Kastenwagen“ des Herstellers Mercedes Benz. Den Ausbau hat die Firma Wietmarschen Ambulanz- und Sonderfahrzeuge GmbH aus Emsbüren ausgeführt.

Die Ausstattung für den Rettungsdienst umfasst unter anderem auch elektrohydraulische Fahrtragen des Herstellers Stryker. Dies ist für einen patientenschonenden Krankentransport, aber auch für die Rückengesundheit der Kolleginnen und Kollegen im Rettungsdienst ein Vorteil.

Die Kosten einschließlich Ausstattung betragen je Fahrzeug ca. 237.000 Euro. Die Gesamtkosten liegen somit bei rund 1,9 Millionen Euro brutto.