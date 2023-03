Levin Ripkens und Paul Lammers starten ihr neues Projekt Neue Konzertreihe „ Pipes & Strings “ entsteht

Paul Lammers (l.) und Levin Ripkens. Foto: bee

Am Samstag, 4. März 2023, begannen Levin Ripkens (32) und Paul Lammers (22) mit den Proben für ihr neues Projekt „Pipes & Strings“. Die beiden Profimusiker – Lammers ist angestellter Organist bei St. Marien, Ripkens selbstständiger Musiker und Musiklehrer (Gitarre) – haben sich über ihren gemeinsamen Bekannten „Papa Julius“ von der Band Adesa kennengelernt. Lammers hatte an der Landesmusikakademie in Heek einen Workshop gegeben und kam dort mit dem Reggaemusiker Papa Julius in Kontakt. Die beiden unterhielten sich und Lammers erwähnte, dass er demnächst seine erste Anstellung als Organist bei St. Marien in Kevelaer antreten werde. Da Papa Julius lange Zeit in Kevelaer gelebt und häufig mit Levin Ripkens Musik gemacht hatte, sagte er, dass er unbedingt den Levin kennenlernen müsse.

„Papa Julius“ stellte den Kontakt her

Papa Julius stellte also den Kontakt zwischen den beiden her und es dauerte auch nicht lange bis sich die Vollblutmusiker über ihre Leidenschaft Musik austauschten konnten. Sie hatten schnell die Idee, dass „man doch tolle und einzigartige Musik machen könne“, wenn man ihre Professionen Kirchenorgel und E-Gitarre miteinander verbinden würde. Gesagt, getan.

Dabei ist es ihr Ziel, für ihr gemeinsames Repertoire ungefähr 20-30 Musikstücke aus Pop, Rock, Filmmusik und Klassik einzuüben. Und das, obwohl es dafür keine gemeinsamen Noten gibt. Zum Glück stellte dieser Umstand für die studierten Musiker kein Problem dar. „Wir können nicht nur Noten lesen, sondern auch schreiben“, sagt Levin Ripkens, „und somit die passenden Arrangements selbst zusammenstellen.“ „Wir wollen mit dieser Art Musik jeden ansprechen, daher werden wir ein breitgefächertes Musikangebot zusammenstellen. Es werden beispielsweise sicher Musiktitel von Santana oder Quee…