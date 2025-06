Neue Königin bei der Seb

Die St.-Sebastianus-Bruderschaft Kevelaer hat ihr traditionelles Preis-, Prinzen-, und Königsvogelschießen veranstaltet. Höhepunkt der Feierlichkeit war die Ernennung von Renate Grüntjens zur neuen Königin der Bruderschaft. Amelie Hoenmanns wurde als neue Prinzessin gefeiert, während Werner van Well sich die Würde des Klotzkönigs 2025 sicherte.

Bereits am Vorabend begann das Fest mit dem traditionellen Peelen und dem Klotzkönigsschießen am Hochstand des Stadtbundhauses an der Josef-Schotten-Schützenhalle. Die erfolgreichen Schützen beim Preisschießen waren:

1. Preis: Ralf Trepmann

2. Preis: Hans-Gerd Rütten

3. Preis: Dennis Thiel

4. Preis: Thomas Runowsky.

Am Samstagmorgen traf sich die gesamte Bruderschaft zum gemeinsamen Antreten am Vereinslokal „Goldener Schwan“. Begleitet vom Musikverein Kevelaer und vom Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr zog der Festzug zum ehemaligen König Georg Brenker. Anschließend ging es weiter zum gemeinsamen Gebet am Heiligenhäuschen.

Offiziell eröffnet wurde das Vogelschießen durch die scheidenden Würdenträger König Georg Brenker, Präsident Hans-Gerd Rütten, Major Volker Brammertz und Präses Sebastian Frye.

Besonders engagiert zeigte sich die Jugend: Amelie Hoemanns holte den Jugendvogel und gewann den 1. Preis., gefolgt von Tobias Runowsky (2. Preis) und Max Tangermann (3. Preis). Amelie Hoenmanns wurde zudem zur neuen Jugendprinzessin ernannt, Michelle van Berlo zu ihrer Adjutantin.

Bei den Schützen und Schützinnen ging Heinz Hochstrat als Sieger des Preisschießens hervor. Benedikt Berretz und Stefan Manders belegten Platz zwei und drei. Im spannenden Königsschießen setzte sich schließlich Renate Grüntjens von sechs Anwärter nund Anwärterinnen durch und wurde feierlich zur neuen Königin der „Seb“ proklamiert. Als ihre Adjutantinnen ernannte sie Ulla Schröer-van Well und Ronda Laakmann.

Mit großer Beteiligung, festlicher Stimmung und vielen erfolgreichen Schützen und Schützinnen blickt die St.-Sebastianus-Bruderschaft Kevelaer auf ein gelungenes Vogelschießen 2025 zurück.