Neue Kirchenmusiker für das Bistum Münster

In einem feierlichen Abendlob in der Überwasserkirche haben zwölf Absolventinnen und Absolventen des Kirchenmusik-C-Kurses ihre Zeugnisse erhalten.

Pfarrer Clemens Lübbers, Diözesanpräses des Diözesan-Cäcilien-Verbandes, gratulierte allen neuen Kirchenmusikerinnen und -musikern und dankte ihnen für ihren wertvollen Dienst in den Gemeinden.

Das C-Examen ist die erste Qualifikation für den nebenberuflichen kirchenmusikalischen Dienst an der Orgel und in der Chorleitung.

Die zwölf Frauen und Männer haben eine zweijährige Ausbildung an der Kirchenmusikschule in Münster und in der Außenstelle in Xanten absolviert.

Bei der Abschlussfeier präsentierten sie Teile aus ihrem Prüfungsprogramm an der Orgel und leiteten den Chor der Kirchenmusikschule.

Im Rahmen der Feierstunde wurden 15 neue Auszubildende aus dem gesamten Bistumsgebiet in die Kirchenmusikausbildung aufgenommen.

Die Absolventen der Kirchenmusikschule sind schon jetzt in vielen musikalischen Bereichen in den Kirchengemeinden tätig.

Sie übernehmen nicht nur Vertretungen, sondern sind eigenständig in den Pfarreien in der Chorleitung und im Orgelspiel tätig.

Obwohl der Nachwuchs an hauptberuflichen Kirchenmusikern deutlich zurückgeht, sind die Ausbildungskurse für den nebenberuflichen Dienst gut belegt, sagt Ulrich Grimpe, Referent für Kirchenmusik im Bischöflichen Generalvikariat Münster.