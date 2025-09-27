Neue Kinderposaune

Freude bei der Bläserklasse des Musikvereins Kevelaer: Dank einer Spende der Volksbank an der Niers eG konnte ein neues Instrument angeschafft werden.

Mit einer großzügigen Spende unterstützte die Volksbank den Kauf einer Kinderposaune, die nun offiziell an die Nachwuchsmusikerinnen und -musiker übergeben wurde.

Bei der Übergabe waren Michael Rütten, Geschäftsstellenleiter der Volksbank Kevelaer, sowie Thomas Daniels, Jugendwart des Musikvereins, anwesend. Gemeinsam mit den Kindern der Bläserklasse nahmen sie das neue Instrument in Empfang.

„Gerade für junge Musikerinnen und Musiker ist es wichtig, dass sie von Anfang an mit passenden Instrumenten üben können. So macht das Musizieren nicht nur mehr Freude, sondern trägt auch entscheidend zur musikalischen Entwicklung bei“, betonte Daniels.

Auch Rütten zeigte sich erfreut über die Anschaffung: „Als regionale Genossenschaftsbank liegt uns die Förderung der Jugend besonders am Herzen. Wir freuen uns, dass wir den Musikverein bei seiner wertvollen Arbeit unterstützen können.“

Die Bläserklasse des Musikvereins Kevelaer bietet Kindern die Möglichkeit, ein Blasinstrument zu erlernen und von Beginn an in der Gruppe gemeinsam zu spielen. Mit der neuen Kinderposaune erweitert sich das Instrumentarium der jungen Musikerinnen und Musiker um ein weiteres wichtiges Klangfundament.

Eine neue Bläserklasse wird im kommenden Jahr eröffnet. Interessenten können sich nun schon an die Blasmusik des Musikvereins wenden.