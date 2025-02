Ein Zeichen für Demokratie und ihre Werte Neue Initiative: „ Kevelaer stimmt “

/ von Lisa Schweren

Mit-Initiatorinnen und Initiatoren: Lukas Boetselaars (Pfarreirat St. Marien), Christoph Feldmann (Schulleiter Gesamtschule Kevelaer), Nicole Lücke (stellvertretende Schulleiterin KvGG), Ulrich Hünerbein-Ahlers (Runder Tisch Flüchtlinge e.V.) und David Burau (Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Kevelaer) (v.l.). Foto: LS

In Deutschland gehen in den vergangenen Wochen immer wieder tausende Menschen auf die Straße, um sich für Demokratie starkzumachen. Auch Menschen in Kevelaer haben sich dieses Themas angenommen. Bereits am 15. Januar 2025 kam es zu einem Treffen von Gleichgesinnten und es entstand die Initiative „Kevelaer stimmt“.

Der Zusammenschluss besteht aus Mitgliedern lokaler Vereine, Kirchenvertretern, der Stiftung Aktion Pro Humanität, dem Runden Tisch Flüchtlinge, den beiden weiterführenden Schulen sowie Privatpersonen. Alle Mitglieder verfolgen gemeinsam das Ziel, ein Bewusstsein für die Werte einer Demokratie zu schaffen. „Demokratie verbindet uns alle“, findet Christoph Feldmann, Schulleiter der Gesamtschule Kevelaer.

Ein erstes Zeichen der Initiative findet man an öffentlichen Orten, besonders an Schulen und Kindergärten, in Kevelaer und den Ortschaften. Dort auf dem Boden findet man das Logo der Initiative.

Das „K“ im Logo soll dabei das Kreuz auf dem Wahlzettel darstellen, denn, so die Initiatorinnen und Initiatoren, die Aktion soll zum Wählen motivieren.

Unter dem Logo selbst wird immer einer der vier Werte gesetzt, die für die Initiative besonders wichtig sind: Demokratie, Vielfalt, Toleranz und Menschlichkeit. So entsteht, wie auf dem Foto oben zu sehen, ein Satz wie zum Beispiel: „Kevelaer stimmt fü…