Neue Infostelen errichtet

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer verzeichnet eine Reihe bekannter Persönlichkeiten. Ganz gleich, ob sie in Kevelaer geboren, aufgewachsen oder gestorben sind, sie alle haben eine besondere Beziehung zur Wallfahrtsstadt und sind eng mit der Geschichte und der Entwicklung der Stadt verbunden. An vielen Orten in Kevelaer findet man ihre Spuren: Hier ein Straßenname, dort eine Statue. Nun hat das Team vom Kevelaer Marketing ihnen ein weiteres Denkmal gesetzt. Fünf Stelen im Stadtgebiet porträtieren Personen, die die Stadt mitgeprägt haben. „Die Infostelen machen Geschichte wahrnehmbar und lebendig und tragen zur Attraktivitätssteigerung öffentlicher Wege und Plätze in Kevelaer bei“, zeigt sich Verena Rohde, Wirtschaftsförderin und Leiterin des Kevelaer Marketing, überzeugt. Mit den Stelen soll auf die Historie der Wallfahrtsstadt Kevelaer aufmerksam gemacht werden. Jedes Objekt besteht aus einer Corten-stahl-Stele und einer bedruckten Glasplatte, die mit dem Trägerelement verschraubt ist.

Als Material für die Stelen wurde bewusst Cortenstahl gewählt, da dieser sehr witterungsbeständig ist. Zudem kam er bereits bei der Umgestaltung des Kapellenplatzes zum Einsatz. „So fügen sich die neuen Stelen harmonisch in das Gesamtbild der Stadt ein“, freut sich Andrea Kirk, Bereichsleiterin Tourismus im Kevelaer Marketing.

Jede Stele ist mit einem kurzen Text und Illustrationen ausgestattet, die die historisch bedeutsamen Personen zum Leben erwecken. Außerdem befindet sich auf jeder Stele ein QR-Code, über den weitere Informationen abgerufen werden können. Die Umsetzung erfolgte zusammen mit lokalen Unternehmen. Beim Aufbau hat der Betriebshof der Wallfahrtstadt Kevelaer tatkräftig unterstützt. Die ersten fünf Stelen wurden bereits aufgestellt. Sie sind am Kapellenplatz, im Marienpark und im Solegarten St. Jakob zu finden. Auf ihnen werden Hendrick Busman, Mechel Schrouse, Friedrich und Helene Stummel sowie Theodor Bergmann porträtiert. Sukzessive sollen weitere Stelen hinzukommen, die an wichtige historische Ereignisse, Menschen und Orte erinnern.

Insgesamt sind elf Stelen geplant, die bis zum Jahresende installiert werden sollen.