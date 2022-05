Neue Impulse fürs Kevelaer Marketing

Nach langer Pause sind Präsenzveranstaltungen endlich wieder möglich. Die Verantwortlichen des Kevelaer Marketing nutzten kürzlich direkt zwei Veranstaltungsformate, um neue Impulse und Ideen für die Wallfahrtsstadt zu sammeln.

Zunächst ging es für Verena Rohde, Leiterin des Kevelaer Marketing, und Citymanager Tobias Nelke zum „Deutschen Stadtmarketingtag 2022“ in Darmstadt, der ganz unter dem Motto „Urban Fiction – Denkanstöße für die Stadt im 21. Jahrhundert“ stand. „Die persönlichen Gespräche und Austauschmöglichkeiten gaben der Veranstaltung inklusive jeder Menge fachlicher Inputs eine besondere Note“, betont Rohde.

Expert*innen berichteten von neuen Blickwinkeln und Perspektiven für das Stadtmarketing: angefangen von der mangelnden Barrierefreiheit, über Storytelling in den Sozialen Medien bis hin zur Digitalisierung und Smart City.

Ergänzend zu den neuen Impulsen hat Tobias Nelke besonders der Austausch mit Gleichgesinnten über die Chancen der Digitalisierung für Städte gefallen.

Denn der Stadtmarketingtag 2022 zeigte diesbezüglich die Vielfältigkeit der Anwendungsmöglichkeiten. „Mit der Passantenfrequenzmessung in der Kevelaerer Innenstadt ist eine erste digitale Anwendung auf den Weg gebracht, die es langfristig auszubauen gilt“, sind sich Rohde und Nelke einig.

Deutsches Städte- und Kulturforum

Als nächstes ging es für Verena Rohde, dieses Mal in Begleitung von Andrea Kirk vom Kevelaer Marketing, zum „Deutschen Städte- und Kulturforum 2022“. Auf Einladung des „Deutschen Tourismusverbands“ (DTV) fanden rund 100 Teilnehmende den Weg in die „UNESCO City of Media Arts“.

Bereits vor dem offiziellen Start wurde zunächst Europas modernste Tourist Information besucht. „Hochinteressant und beneidenswert. Doch der Besuch hat uns gezeigt, dass die Tourist Information unserer Stadt ebenfalls über eine sehr gute Ausstattung verfügt“, freut sich Rohde. „Verschiedene Vorträge haben uns gezeigt und bestätigt, dass der Städtetourismus wichtiger denn je ist. Zeitgemäße Angebote und ein offenes Ohr für Kundenwünsche sollten also weiterhin unseren Arbeitsalltag bestimmen“, so Kirk.

Die Bedürfnisse der Einzelgäst*innen erfassen und bedienen, neue, auf Kevelaer abgestimmte Angebote kreieren, ausgefallene Veranstaltungen planen, kulturelle Teilhabe fördern, neue Ansprüche von Kulturreisenden beachten, den urbanen Raum in Szene setzen – all das waren Themen der Veranstaltung. Abgerundet wurden diese durch Exkursionen in Karlsruhes Zentrum. „Es war interessant zu sehen, wie beispielsweise eine Gästeführung dort abgehalten wird. Das gibt uns neue Impulse“, sind sich Rohde und Kirk einig.