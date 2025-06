Neue Impulse für Kevelaer

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer besetzt eine zentrale Schlüsselposition neu: Daniela Cox übernimmt ab Herbst 2025 die Leitung der Stabsstelle Kevelaer Marketing.

Mit der 35-jährigen Kevelaererin setzt die Stadt auf strategische Kompetenz, Heimatverbundenheit und frische Perspektiven.

Heimatverbunden und international erfahren

Cox bringt ein breit gefächertes Erfahrungsprofil mit. Nach einem Auslandssemester an der California State University in Fullerton (USA) absolvierte sie ihr Masterstudium in „Entrepreneurship & Tourism“ in Innsbruck (Österreich). Ihr beruflicher Werdegang ist geprägt von vielfältigen Stationen in Köln und Bonn – etwa beim Bundesamt für Logistik und Mobilität – sowie zuletzt in Düsseldorf bei einem Reiseveranstalter. Dort war sie als Referentin für Kooperationsmarketing tätig und sammelte umfassende Erfahrungen in der Akquise und im strategischen Marketing.

„Für mich ist es eine Herzensangelegenheit, meine berufliche Erfahrung nun in meiner Heimatstadt einbringen zu dürfen“, sagt Frau Cox. „Ich sehe großes Potenzial in Kevelaer – als Wirtschaftsstandort, als Tourismusziel und als lebenswerte Stadt für alle Generationen. Gemeinsam mit Verwaltung, Politik und Wirtschaft möchte ich diese Potenziale heben und noch deutlicher sichtbar machen.“

Etablierte Aufgaben – neue Perspektiven

Mit der Doppelrolle in Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing setzt Kevelaer weiterhin auf eine enge Verzahnung wirtschaftlicher Entwicklung und strategischer Außenwirkung.

Bürgermeister Dr. Dominik Pichler freut sich über eine kompetente Nachfolgerin von Verena Rohde: „Wir haben mit Frau Cox eine engagierte und fachlich versierte Persönlichkeit gewinnen können, die Kevelaer kennt und gleichzeitig neue Perspektiven mitbringt. Sie übernimmt eine gut aufgestellte Struktur und kann auf dem aufbauen, was in den vergangenen Jahren erfolgreich entwickelt wurde – um es mit eigener Handschrift weiterzuführen und neue Impulse zu setzen.“