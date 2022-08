Gute Nachbarschaft: Kervenheimer Theaterverein kann seine Tradition in Winnekendonk fortsetzen Neue Heimat für Gemütlichkeit

Im Juli 2022 wurde die Bühne im Saal Brouwers abgebaut und eingelagert. Sie soll im kommenden Jahr in der ÖBS in Winnekendonk aufgebaut werden. Foto: Archiv T.V.G.

Der Jubel im Kervenheimer Theaterverein „Gemütlichkeit“ dürfte kaum leiser gewesen sein als der Applaus, den das erfolgsverwöhnte Ensemble sonst von seinem begeisterten Publikum entgegennimmt. Denn nach einer langen Durststrecke, für die längst nicht allein die Pandemie verantwortlich war, scheint sich für die Kervenheimerinnen und Kervenheimer wieder Licht am Ende des Tunnels aufzutun. Der Weg der Gemütlichkeit führt nach Winnekendonk. Der Theaterverein hat hier eine neue Heimat gefunden.

Jubel im Jahr 2019

Aber der Reihe nach: Im Jubiläumsjahr 2019, zum 140-jährigen Bestehen des Vereins, konnte noch ein großes Fest im Saal Brouwers in Kervenheim gefeiert werden. Danach kam Corona und das Virus hat auch den Theaterfreundinnen und -freunden ordentlich ,in die Suppe gespuckt‘. Alle mussten sich mit Einschränkungen und Verboten auseinandersetzen, was das Leben, auch für den „Kervenheimer Theaterverein“ richtig schwer gemacht hat. Die Theateraufführungen mussten ausfallen, Theaterproben und Versammlungen ebenso, aber auch die Kontakte zum treuen Theaterpublikum fehlten.

Haus Brouwers zu