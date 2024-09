Neue Gesundheitsangebote

Seit Juli darf sich Kevelaer nun „Ort mit Heilquellen-Kurbetrieb“ nennen. Und damit ist die Wallfahrtsstadt der erste Ort in ganz NRW. Ein Grund mehr, mit neuen Angeboten in den Herbst zu starten.

Power für Körper & Seele

Begonnen wird am 12. Oktober 2024 mit dem Gesundheitspaket „Power für Körper & Seele!“. Zwischen 10 und 14 Uhr erwartet die Teilnehmenden nach einer Themenführung und gestärkt mit einem Smoothie auf der Venga-Terrasse ein Workout mit Dirk Pempelforth an der SportBox. Diese ist eine wahre Wunderkiste für das körperliche Wohlbefinden. Power für den Körper tut zudem auch der Seele gut. Ein klarer Kopf ist wichtig für unsere Stimmung.

Hier geht es um Kräftigung der Muskulatur und Ausdauer. Ein Kurs voller wertvoller Anleitungen – auch für die dunkle Jahreszeit. Nach einer Regenerationsphase endet das Programm mit einem kleinen Imbiss im Restaurant Venga. Und natürlich darf danach noch das Inhalatorium besucht werden. Der Preis pro Person beträgt 50 €. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Tief durchatmen bitte

Weiter geht’s am 26. Oktober 2024 mit einem Atemtraining mit der Atemtherapeutin Beate Wargalla. Zwischen 10 und 16 Uhr wird, ebenfalls mit einer Themenführung und einem Smoothie auf der Venga-Terrasse, der Atemweg aktiv erkundet. Denn: In stressigen Situationen einen kühlen Kopf zu bewahren, ist gar nicht so einfach.

Umso wichtiger, sich selbst durch einen ausgewogenen Atem zu beruhigen. Wer kennt das nicht? Richtiges Atmen entspannt unseren Körper und gibt uns Kraft für unsere Aufgaben. Hier gibt‘s Tipps und Anleitungen. Bei schlechtem Wetter findet der Kurs im Gradierwerk statt. Zwischendurch darf natürlich ein Imbiss nicht fehlen und auch der anschließende Besuch des Inhalatoriums sorgt für Wohlfühlmomente. Der Preis pro Person beträgt 55 €. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Erholung für die Seele

Wer passt schon wirklich auf sich selbst auf? Geht achtsam mit sich um? Gerade in der dunklen Jahreszeit ist das Thema Achtsamkeit besonders wichtig. Hier lernt man unter Anleitung von Ruth Plege, in sich zu hören und sich aus eigener Kraft mit guten Gefühlen zu versorgen. Hellwach und entspannt durch den Tag. Zwischen 10 und 16 Uhr erhalten die Teilnehmenden zudem wie auch bei den anderen Angeboten Themenführung, Smoothie und Imbiss im Venga sowie den Eintritt ins Inhalatorium. Passend zum Thema wird am Mittag zu einer geführten Herbstwanderung gestartet. Der Preis pro Person beträgt 60 €. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Die Anzahl der Plätze ist begrenzt, daher lohnt sich eine schnelle Anmeldung. Ob Familientag (allerdings sollten die Kids schon Jugendliche sein), Freundinnentag oder einfach einmal alleine.

Die Anmeldung kann über den Ticketshop des Kevelaer Marketings sowie im Informationsgebäude am Solegarten St. Jakob und in der Tourist Information im Rathaus erfolgen.

Nähere Infos sind auf https://kevelaer-marketing.de/vitalangebote oder unter 02832 122-991 und 122-992 erhältlich.