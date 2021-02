Neue Gesichter der Gemeindecaritas

Anne-Kathrin Lehmann und Jutta Seven heißen die beiden Nachfolgerinnen von Norbert Gerding. Die beiden Frauen möchten den Verband, die Pastoral und das Ehrenamt stärker als zuvor zusammenführen. Ihr Ziel ist ein starkes Netzwerk und vielleicht irgendwann auch eine Youngcaritas.

Es sind zwei Frauen. Anne-Kathrin Lehmann und Jutta Seven. 37 und 49 Jahre alt. Ganz unterschiedliche Typen. Vom Wesen und von der Ausbildung her. Die eine hat Erziehungswissenschaften studiert, fühlt sich der katholischen Kirche und dem christlichen Glauben sehr verbunden. Die andere ist Sozialpädagogin und „een beetje nederlands“, ihr Herz, das schlägt vor allem fürs Ehrenamt. Gemeinsam sind sie die beiden neuen Gesichter der Gemeindecaritas.

Gemeinsam sind sie die perfekte Nachfolge für Norbert Gerding, der diese Arbeit 35 Jahre lang mit Leib und Seele für den Caritasverband Kleve erfüllte. „Mein Dank gilt Norbert Gerding und meine Freude Anne-Kathrin Lehmann und Jutta Seven“, sagt auch Vorstand Rainer Borsch.

Anne-Kathrin Lehmann ist neu im Verband. Die 37-Jährige war zuvor Leiterin des katholischen Jugendreferats/BDKJ Dekanatsstelle Göppingen-Geislingen in der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Zusammen mit ihrem Mann und den drei kleinen Kindern lebt sie nun in Emmerich am Rhein, engagiert sich dort ehrenamtlich in der Seelsorgeeinheit St. Christopherus / St. Johannes der Täufer. „Caritas“, sagt Anne-Kathrin Lehmann, „ist Kirche. Nächstenliebe. Das möchte ich mehr in den Fokus rücken. Das ist unsere große Chance.“

Jutta Seven (49) kommt aus Norddeutschland. Nach einer Berufsausbildung in Düsseldorf zog sie wieder aufs Land. Der Niederrhein bot ihr die Möglichkeit, Dorfleben und ein Studium in den Niederlanden zu kombinieren. Mit Mann und vier Kindern wohnt sie mittlerweile in Pfalzdorf. Dort ist sie auch politisch aktiv.

Viele Jahre hat sie in den Niederlanden gearbeitet, seit 2017 ist sie für den Caritasverband Kleve tätig, zuletzt in der Sozialberatung und Ehrenamtskoordination in Emmerich. „Meine Motivation ist der Respekt vor den Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren. Das ist mir unheimlich wichtig. Diese Menschen haben Anerkennung und Wertschätzung verdient“, sagt Jutta Seven.

Verband, Pastoral und Ehrenamt zusammenführen, genau das machen Anne-Kathrin Lehmann und Jutta Seven seit Anfang des Jahres. „Wir sind das Bindeglied, suchen die Schnittmengen und füllen diese aus“, erklärt Anne-Kathrin Lehmann. Wie genau, das erarbeiten die beiden in einem neuen Konzept. „Wir sind mit einer Bestandsaufnahme gestartet und arbeiten nun an unserer Vision. Ziel ist ein starkes Netzwerk“, ergänzt Jutta Seven. Dazu kommt die Ehrenamtskoordination.

Visionen und Ziele sind das eine, Bekanntmachen das andere. So haben Anne-Kathrin Lehmann und Jutta Seven als erstes ihr neues Büro an der Hoffmannallee 70 bezogen. Es folgen die Kontakte zu den Kirchengemeinden und den Tafeln im Nordkreis Kleve. „Wir sind schon ganz gespannt, aus den Gesprächen können sich so viele Möglichkeiten ergeben“, freut sich Anne-Kathrin Lehmann. Jutta Seven nennt gleich ein paar Ideen.

So möchte sie die CaritasJahreskampagne #dasmachenwirgemeinsam auf jeden Fall thematisieren. Und sie möchte Ehrenamtliche vorstellen. „Sieben von zehn Anrufern melden sich wegen des Freiwilligenzentrums. Das ist ein großes Thema, denn hier öffnet sich Kirche.“

Youngcaritas

Apropos Öffnen: Auch die „Youngcaritas“ – die Plattform für soziales Engagement, für Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit – ist für die Gemeindecaritas ein Thema.