Neue Gastro-Ideen sind gefragt

Auf dem Papier sieht alles hochglänzend aus: „Das Konzert- und Bühnenhaus in Kevelaer ist nicht nur ein architektonisches Juwel, sondern auch ein kulturelles Zentrum, das Musikliebhaber und Künstler gleichermaßen begeistert. Mit seiner modernen Ausstattung und erstklassigen Akustik bietet das Haus den idealen Rahmen für Konzerte, Theateraufführungen und andere Veranstaltungen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt zur laufenden Ausschreibung um die Gastro-Konzession des Hauses.

Investitionen

Ohne Zweifel: Die Stadt hat in den vergangenen Jahren ordentlich investiert, um die „Gute Stube“ Kevelaers technisch auf den neusten Stand zu bringen. Dennoch: Jeder weiß um die äußerst schwierige Situation in der Gastronomie. Corona hat deutliche Spuren hinterlassen, der Fachkräftemangel ist nur ein Aspekt; hinzu kommen steuerliche Änderungen und ein geändertes Konsumverhalten der Gäste. Immerhin scheint die Talsohle durchschritten: Glaubt man den offiziellen Zahlen, stagniert die Zahl der Pleiten und Geschäftsaufgaben und die Umsätze steigen wieder. Mit der Ausrichtung auf die Tourismusbranche bietet Kevelaer zusätzliches Potenzial für Gastronomie – doch darauf muss auch eine Konzession im Konzert- und Bühnenhaus erst einmal ausgerichtet werden.

„Besonders Unternehmen und Veranstalterinnen und Verstalter schätzen das außergewöhnliche Ambiente und den umfassenden Service durch die Veranstaltungstechniker des Konzert- und Bühnenhauses“, heißt es in der Ausschreibung weiter. Hier liegt also weiteres Potenzial für eine Bewirtung.

Bereits Ende vergangenen Jahres hatten interessierte Gastronomen die Möglichkeit, sich um die Konzession für das Konzert und Bühnenhaus zu bewerben (das KB berichtete). Konzessionär und Gastronom Torsten Pauli – der jahrelang quasi als ,gesetzt‘ galt, wenn es um eine turnusmäßige Vergabe ging – habe sich nun dazu entschieden, „sich beruflich umzuorientieren“, schreibt die Stadt. Pauli betreibt Zeitungsberichten zufolge künftig eine Eisdiele in einem Nachbarort. Daher werde zum 1. Juli 2024 ein neuer Gastronom für das Konzert- und Bühnenhaus gesucht.

Da wären wir bei den Anforderungen an einen neuen Betreiber: „Die Umsetzung der zahlreichen Events und Aktionen ist nur in enger Zusammenarbeit mit einem Gastronomen vor Ort möglich, welcher die gehobene Ausstattung des Veranstaltungshauses auch kulinarisch widerspiegelt und einen rundum gelungenen Service bietet.“

„Der besonderen Herausforderung für einen Gastronomen sind wir uns durchaus bewusst“, betonen die Verantwortlichen der Wallfahrtsstadt Kevelaer. Die Ausrichtung des Konzert- und Bühnenhauses setze große Flexibilität aufgrund der unterschiedlichen Veranstaltungsformate und der Gegebenheiten des Veranstaltungshauses voraus „und öffnet gleichzeitig neue Wege für den nachfolgenden Konzessionär“.

Neue Formate

Durchführungen von neuen Veranstaltungsformaten, eine mögliche Ausweitung der Gastronomie sowie viele weitere Möglichkeiten könnten von kreativen und einfallsreichen Gastronomen als Chance gesehen werden. Das alles liest sich so, als ließe die Stadt durchaus mit sich reden, wenn es darum geht, der „Guten Stube“ nach technischer Aufwertung auch gastronomisch neues Leben einzuhauchen.

Interessierte Betreiber können bis zum 26. April 2024 ihr Interesse bekunden. Adressat und Ansprechpartner für Rückfragen ist Hendrik Görtz, Bereichsleiter Kultur, Tel. 02832 122-880, hendrik.goertz@kevelaer.de. Auch eine Besichtigung des Konzert- und Bühnenhauses ist nach Absprache möglich.

Weitere Informationen sind unter www.buehnenhaus-kevelaer.de abrufbar.