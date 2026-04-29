Neue Führung für den Musikverein Winnekendonk

In der öffentlichen Begegnungsstätte hat der Musikverein Winnekendonk seine diesjährige Jahreshauptversammlung abgehalten. Im Mittelpunkt standen die Neuwahlen des Vorstands sowie ein Rückblick auf ein ereignisreiches Jahr und die künftige Ausrichtung des Vereins.

Nach vielen Jahren engagierter Arbeit wurde der bisherige Vorstand feierlich verabschiedet. Markus Aben, seit dem 27. Februar 2010 1. Vorsitzender, prägte den Verein über mehr als 16 Jahre hinweg maßgeblich. Auch Hans-Gerd Leenen, der seit 2010 als 1. Geschäftsführer tätig war, leistete einen entscheidenden Beitrag zur organisatorischen Entwicklung. Sonja Blenkers, seit dem 19. März 2011 Kassiererin, wurde für ihre zuverlässige und verantwortungsvolle Arbeit besonders gewürdigt. Die Versammlung dankte dem scheidenden Vorstand ausdrücklich für sein langjähriges Engagement.

Mit den Neuwahlen stellt sich der Verein nun neu auf. Erstmals übernimmt eine Doppelspitze den Vorsitz: Peter Drißen und Gesa Wellesen führen den Verein künftig gemeinsam. Lukas Drißen wurde zum Geschäftsführer gewählt, das Amt der Kassiererin übernimmt Leoni Staschok.

Der neu gewählte Vorstand blickt zuversichtlich nach vorn und setzt auf frische Impulse, um die erfolgreiche Vereinsarbeit fortzuführen und weiterzuentwickeln.