Neue Führung bei den Wirtschaftsjunioren

Benedikt Tebartz van Elst ist neuer Kreissprecher der Wirtschaftsjunioren im Kreis Kleve e.V.. Der Prokurist des Freizeitparks Irrland GmbH und Co. KG in Kevelaer wird 2025 und 2026 an der Spitze des Netzwerk junger Unternehmer und Führungskräfte stehen.

Nach zwei Jahren wählten die Mitglieder bei ihrer Jahreshauptversammlung in Goch turnusgemäß einen neuen Vorstand. Neben Tebartz van Elst wurde Pauline Schramm (Fluxana GmbH & Co. KG, Bedburg-Hau) als stellvertretende Sprecherin gewählt.

Emanuel Hufschmidt (Umzüge Emanuel Hufschmidt, Kleve) ist neuer Kassenwart. Beisitzer sind Steffen Kunz (Butzon & Bercker GmbH, Kevelaer) und Gina Heimsoth (DFE Pharma GmbH & Co. KG, Goch).

Auch der ehemalige Kreissprecher Jann-Philipp Thiele (Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH, Goch) bleibt dem Vorstand als Beisitzer erhalten und unterstützt seinen Nachfolger. Geschäftsführerin der Wirtschaftsjunioren im Kreis Kleve ist Janine Peters von der Niederrheinischen IHK. Unterstützt wird sie von Marion Seifert (Niederrheinische IHK).

Tebartz van Elst bedankte sich bei seinem Vorgänger Thiele für die wertvolle Arbeit in den vergangenen zwei Jahren. Unter ihm ist das Netzwerk stark gewachsen. Neun neue Mitglieder konnten die Wirtschaftsjunioren verzeichnen. Weitere 20 Personen zeigen aktuell Interesse an einer Mitgliedschaft.

Als selbstständige Unternehmer oder Führungskräfte bilden die Mitglieder die verschiedensten Branchen ab. Dadurch hat das Netzwerk in der Region an Strahlkraft gewonnen. In Gesprächen mit Entscheidungsträgern im Kreis Kleve sei das ein Vorteil. Neben der Verstärkung des Netzwerks standen auch die persönliche Weiterentwicklung der Mitglieder sowie soziale Projekte im Fokus.

Als neuer Kreissprecher möchte Benedikt Tebartz van Elst dieses Engagement fortführen und die Stimme der jungen Wirtschaft im Kreis Kleve weitertragen.

„Ich freue mich darauf, in den kommenden zwei Jahren gemeinsam mit unserem Netzwerk die Zukunft des Kreises Kleve aktiv mitzugestalten. Unser Ziel ist es, den Kreis als attraktiven Standort für junge Unternehmerinnen und Unternehmer zu fördern. Durch gezielte Projekte und Engagement wollen wir einen nachhaltigen Beitrag für die Region leisten“, so der 29-jährige Prokurist aus Kevelaer.

Weitere Informationen zur Arbeit der Wirtschaftsjunioren im Kreis Kleve gibt es unter www.wj-kleve.de sowie auf facebook.com/wjkleve.