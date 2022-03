Michael Schweppe eröffnet am 1. April sein „Frittenmobil“ und nimmt damit den Platz von „Hacco” ein Neue Fritten am Roermonder Platz

Michael Schweppe eröffnet am 1. April sein „Frittenmobil“ am Roermonder Platz. Foto: eg

Dass aus seiner „Frittenschmiede“ eines Tages mal vier wirtschaftliche Standbeine wachsen würden, hätte Michael Schweppe vor wenigen Jahren noch nicht für möglich gehalten. Begonnen hat alles 2016 mit der Übernahme der Imbissbude am Hoogeweg. Nun eröffnet der Unternehmer am 1. April 2022 sein „Frittenmobil“ am Roermonder Platz.

Geplant war die Erweiterung seines Angebots nicht, gibt Schweppe zu. Im Februar sei Gastro-Kollege Felix Moeselaegen aus Kevelaer auf ihn zugekommen, habe dem Stellplatzverpächter Gerats bei der Pächtersuche helfen wollen. Denn Hartmut „Hacco“ Peters, der rund 15 Jahre „Hacco’s Grill“ am Roermonder Platz betrieben hat, ist nicht mehr da. Ein*e würdig*e Nachfolger*in sollte her. „Das kam aus dem Nichts. Man wusste ja nicht, wo die Reise jetzt hingeht“, sagt Schweppe. Lange nachgedacht habe er über das Angebot dennoch nicht.

„Das Puzzle war eigentlich relativ schnell zusammengelegt.“ Denn einerseits habe sich zu genau diesem Zeitpunkt die Personalsituation in seinen Betrieben wieder stabilisiert, andererseits habe er die Möglichkeit nutzen können, einen weiteren Imbisswagen zu ergattern. „Daraufhin habe ich gesagt, du machst das. Der Standpunkt ist auch ein sehr guter.“ Ein großer Pluspunkt …