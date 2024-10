Neue Fraktionsspitze der SPD gewählt

Auf der Fraktionssitzung am Montag, 7. Oktober, hat die Fraktion der SPD im Stadtrat von Kevelaer eine neue Spitze gewählt. Neuer Vorsitzender ist Moritz H. Walter, neue Stellvertreterin ist Karin Heyer. Die bisherigen Amtsträger Norbert Baumann und Magnus van Oeffelt bleiben weiterhin aktive Ratsmitglieder.

„Als erstes möchte ich mich bei den Genossen für ihre großartige und langjährige Ausübung der Fraktionsämter bedanken“, so Moritz H. Walter. „Jetzt geht es darum, konzentriert und mit Elan die Arbeit in der Fraktion weiter auf so gutem Kurs fortzuführen. Die SPD in Kevelaer wird sich auch weiterhin im Rat einsetzen für unsere Ziele einer lebenswerten und aktiven Stadt.“

Karin Heyer fügt hinzu: „Wir stehen für eine Politik die sowohl auf ökologische Aspekte achtet als auch die sozialen Aspekte im Fokus hat. Wir setzen uns ein für ein Kevelaer mit entschleunigter Innenstadt mit hoher Aufenthaltsqualität und attraktivem Ambiente. Wir wollen ein Kevelaer, dass

für Jung und Alt gleichermaßen lebenswert ist!“