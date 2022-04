In Kevelaer sind ein neuer Transporter und ein Löschfahrzeug in Betrieb genommen worden Neue Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr eingesegnet

Die Kevelaerer Feuerwehr freut sich über zwei neue Einsatzfahrzeuge. Foto: nick

Auch der Löschzug Kevelaer der Freiwilligen Feuerwehr hatte in den vergangenen Jahren stark mit der Corona-Pandemie zu kämpfen. Jetzt fand erstmals nach zwei Jahren wieder eine Jahresdienstbesprechung in Präsenz in der Feuerwache an der Wember Straße statt.

Dabei ging es nicht nur um zahlreiche Ehrungen und Beförderungen und um eine Bilanz durch Stadtbrandmeister Georg Metzelaers, sondern auch um zwei neue Fahrzeuge, die gesegnet wurden. Wer hätte die Segnung besser vornehmen können als Diakon Berthold Steeger (Foto unten, li.), der als Feuerwehrseelsorger in der Freiwilligen Feuerwehr der Wallfahrtsstadt Kevelaer tätig ist. Die anwesenden Mitglieder der Feuerwehr und Vertreter aus Politik und Verwaltung segnete er übrigens bei strahlendem Sonnenschein auf dem Hof der Wache gleich mit.

Bei den beiden Fahrzeugen handelt es sich um einen Transporter, mit dem Personen zu Einsätzen gefahren werden können, der aber auch der Jugendfeuerwehr wertvolle Dienste leistet, sowie ein spezielles, geländegängiges Löschfahrzeug mit Allradantrieb, das speziell für die Bekämpfung von Flächenbränden ausgerüstet ist. Es ersetzt den liebgewonnenen Unimog des Löschzuges. Geor…