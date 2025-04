Neue Ersatzhaltestellen für die Bürgerbusse

Aufgrund der umfangreichen Baustelle in der Innenstadt von Kevelaer müssen die Bürgerbusse bis voraussichtlich Oktober auf alternative Routen ausweichen (das KB berichtete). Um die Erreichbarkeit der Innenstadt dennoch so gut wie möglich sicherzustellen, werden ab Montag, 14. April, zusätzliche Ersatzhaltestellen eingerichtet.

An der Römerstraße wird in beiden Fahrtrichtungen eine Haltestelle in unmittelbarer Nähe des St.-Klara-Platzes eingerichtet. An der Gelderner Straße stehen zwei Ersatzhaltepunkte zur Verfügung: stadtauswärts wird in Höhe der ehemaligen Post gehalten, stadteinwärts auf der gegenüberliegenden Seite in Höhe der Allianz-Versicherung.

Die Bürgerbusvereine passen ihre Fahrpläne entsprechend an:

• Bürgerbus Winnekendonk und Bürgerbus Twisteden bedienen alle vier Ersatzhaltestellen.

• Bürgerbus Kervenheim fährt stadteinwärts die Haltestelle Gelderner Straße (Allianz) sowie die Römerstraße in Richtung Venloer Straße an.

• Bürgerbus Wetten bedient die Römerstraße stadteinwärts Richtung Venloer Straße sowie die Gelderner Straße stadtauswärts (ehemalige Post).

Die Stadtwerke Kevelaer und die Bürgerbusvereine danken allen Fahrgästen für ihr Verständnis und ihre Geduld während der Bauphase.