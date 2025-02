Neue Einzelgastführungen in Kevelaer

Mit dem Frühling beginnt auch in Kevelaer eine neue, erlebnisreiche Saison. Von spannenden Entdeckungstouren durch die Stadt über Künstlerführungen bis hin zu gemütlichen Spaziergängen – das bunte Angebot an Einzelgastführungen lädt ein, Kevelaer aus neuen Perspektiven kennenzulernen.

„Wir freuen uns auf ein abwechslungsreiches Programm und viele spannende Begegnungen“, so Andrea Kirk, Bereichsleiterin Tourismus. Ob allein, in der Gruppe oder mit der Familie – hier findet jeder das passende Erlebnis.

Klassischer Stadtrundgang

Im neuen Programm warten wieder zahlreiche spannende Führungen. Unter dem Titel „Die Wallfahrtsstadt stellt sich vor“ bietet das Gästeführungs-Team den klassischen Stadtrundgang gleich zu mehreren Terminen über die Saison verteilt an. Diese Führung eignet sich für alle, die Kevelaers Entstehungsgeschichte und die bedeutendsten Kirchen kennenlernen möchten.

Auch die Führung „Wie war denn das?“ am 27. September 2025 bietet einen Überblick über die Entwicklung der Kevelaer-Wallfahrt von ihren Anfängen bis heute.

Gleich zwei Führungen werden besonderen Kunstwerken in Kevelaer gewidmet. Am 31. Mai 2025 dreht sich alles um das Meisterwerk von Bert Gerresheim und Karl Hoß auf dem St. Klara-Platz, denn die Marien-Stele feiert 25-jähriges Jubiläum.

Am 23. August 2025 liegt das Augenmerk dann auf den Werken von Friedrich Stummel und seinen Schülern. Und auch bei der Friedhofsführung „Was alte Grabsteine erzählen“ am 12. April 2025 können alle Interessierten wahre Kunstwerke entdecken.

Programm für Familie

In den Sommerferien sorgt in diesem Jahr eine Brunnenführung am 31. Juli 2025 für eine schöne Erfrischung. Unter dem Motto „Von Brunnen zu Brunnen“ lauschen die großen und kleinen Teilnehmenden den spannenden Geschichten über die plätschernden Kunstwerke.

Außerdem können junge Entdecker zum Weltkindertag am 20. September auf Spurensuche durch die Kevelaerer Innenstadt gehen.

Am 21. April 2025, an Ostermontag, lernen die Teilnehmenden auf dem geführten Stelen-Rundweg die im letzten Jahr neu aufgestellten Info-Stelen zu Kevelaerer Berühmtheiten und Plätzen kennen. Diese Führung am wurde eigens für den neuen Rundweg vom Gästeführungs-Team ausgearbeitet.

Und auch am Muttertag wird eine besondere Führung zum Jakobsweg in Kevelaer angeboten. „Auf den Spuren der Pilgermuschel“ entdecken am 11. Mai 2025 alle Interessierten verschiedene Werke zum Thema Pilgern in Kevelaer.

Jetzt Tickets sichern

Die neue Broschüre mit allen Informationen zu den Gästeführungen, sowie den genauen Treffpunkten liegt ab sofort in der Tourist Information und im Informationsgebäude am Solegarten St. Jakob aus.

Tickets für die Gästeführungen sind im Ticketshop und im Vorverkauf in der Tourist Information im Erdgeschoss des Rathauses oder im Informationsgebäude am Solegarten St. Jakob erhältlich. Die Gästeführungen kosten 6 Euro pro Person. Kinder bis 5 Jahre sind frei, Familien zahlen 15 Euro. Kurzentschlossene können sich auch vor Ort für die Veranstaltungen anmelden.

Wer weitere Informationen wünscht, erhält diese in den Vorverkaufsstellen, auf der Website www.kevelaer-marketing.de oder telefonisch unter 02832 122-991 und -992.