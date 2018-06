Das traditionelle Blindkick Turnier findet am 14. Juli statt

Am Samstag, 14. Juli, findet wieder das jährliche KCPP Blindkick Turnier am Viktoria Sportpark statt. Die Strohballen werden wieder herangekarrt, die Blindkick-Brillen aufgesetzt und vom Spielfeldrand wild gerufen.

Insgesamt zwölf ambitionierte Mannschaften hatten sich letzten Jahr gemeldet, darunter auch zwei reine Damenmannschaften. Der Titelverteidiger „DC Keggers 2“ war verhindert, so dass bereits vorher fest stand, dass es einen neuen Sieger geben würde. Gespielt wurde in zwei Gruppen á sechs Mannschaften, aus denen jeweils die besten beiden Teams ins Halbfinale kamen. Anschließend standen dann noch das Spiel um Platz 3 und das große Blindkick Finale auf dem Programm. Am Ende von 34 kurzen aber unterhaltsamen Partien stand das Team „StrawKickers“ auf dem 3. Platz, das Team „Sterntalerkindergarten“ auf dem 2. Platz und das Team „Die Bergkamp Brüder“, rund um einen der erfahrensten Blindkicker der letzen Jahre, Ralf van Mill, auf dem 1. Platz.

Neben dem Blindkick waren noch weitere Attraktionen und Unterhaltungsmöglichkeiten vor Ort, wie ein Falsch-Herum-Fahrradparcours, frisches Grillgut & kühle Getränke, sowie eine Verlosung mit tollen Preisen. Die Hälfte des Erlöses des Losverkaufs wurde an den Sterntaler Kindergarten in Winnekendonk gespendet. Im letzten Jahr sind so über 400 Euro zusammen gekommen, über die sich die Eltern & Kinder der Elterninitiative sehr gefreut haben.