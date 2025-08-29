Neue Berufseinsteiger bei der Stadt

Seit dem 1. August verstärken neue Auszubildende und Praktikantinnen und Praktikanten das Team der Wallfahrtsstadt Kevelaer. Nun wurden sie auch offiziell von Bürgermeister Dr. Dominik Pichler und Personalchef Werner Barz begrüßt.

Verstärkung für das Team

Mit dabei sind Sophie Muellemann (PiA-Auszubildende in der städt. Kindertageseinrichtung „Spatzennest“), Mathis Joosten (FOS-Praktikant in der städt. Kindertageseinrichtung „Spatzennest“), Merle Hälker (Auszubildende zur Verwaltungswirtin), Wim Hendrix (FOS-Praktikant in der städt. Kindertageseinrichtung „Spatzennest“), Emanuel Zyla (Auszubildender zum Fachinformatiker) und Nele-Marie Dworatzyk (FOS-Praktikantin in der städt. Kindertageseinrichtung „Spatzennest“).

Gemeinsam starten sie in ihre Ausbildungs- oder Praktikumszeit und lernen in den kommenden Wochen die verschiedenen Bereiche des Hauses kennen.

„Unsere Nachwuchskräfte sind ein wichtiger Teil der Zukunftsgestaltung. Wir freuen uns, dass sie sich für uns entschieden haben, und wünschen ihnen eine erfolgreiche und spannende Zeit“, betonte Bürgermeister Dr. Dominik Pichler bei der Begrüßung.

Auch Personalchef Werner Barz hieß die neuen Kolleginnen und Kollegen herzlich willkommen und gab ihnen einen ersten Überblick über ihre Aufgaben und Möglichkeiten.

Neben den offiziellen Worten blieb auch Raum für persönliche Gespräche und erste Eindrücke. So konnten die Auszubildenden und Praktikantinnen und Praktikanten die Gelegenheit nutzen, ihre Ansprechpartner besser kennenzulernen und Fragen zu stellen.

Ausbildung als Zukunftsaufgabe

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer legt großen Wert auf die Ausbildung und Förderung junger Menschen. Durch ein breites Spektrum an Ausbildungs- und Praktikumsmöglichkeiten bietet die Einrichtung praxisnahe Einblicke und fördert frühzeitig berufliche Perspektiven. Die Wallfahrtsstadt wünscht allen neuen Teammitgliedern viel Erfolg, Freude und eine erlebnisreiche Zeit.