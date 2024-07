Neue Bälle für die Volleyballer des KSV

Die Volleyball-Herren des Kevelaerer SV haben die Saison 2023/2024 mit dem Aufstieg in die Regionalliga beendet. Seit der Gründung der Mannschaft im Jahr 2012 ist es bereits der fünfte Aufstieg, den die Mannschaft gemeinsam mit ihrer Trainerin Heike Thyssen bejubeln darf. Nach den verdienten Feierlichkeiten wird nun der Fokus auf die Vorbereitung gelegt.

Für die neue Saison wird mittlerweile dreimal wöchentlich in der größeren Dreifachturnhalle trainiert, um die ehrgeizigen Ziele des Teams in der neuen Liga erreichen zu können. Aufgrund des Aufstiegs war die Anschaffung neuer Volleybälle notwendig, die mit Unterstützung der Volksbank an der Niers eG realisiert werden konnte.