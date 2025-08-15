Neue Azubis bei der Volksbank an der Niers

Mit dem Start in das neue Ausbildungsjahr begrüßt die Volksbank an der Niers zehn motivierte Nachwuchskräfte, die ihre Ausbildung beziehungsweise das duale Studium in der Bank begonnen haben. Vorstandsmitglied Johannes Janhsen, Personalleiterin Dr. Elke Schax und Ausbildungsleiter Lucas Stennmanns begrüßten die neuen Kolleginnen und Kollegen an ihrem ersten Ausbildungstag.

Die angehenden Bankkaufleute und Studierenden erwartet eine praxisnahe und vielseitige Ausbildung, bei der sie alle Bereiche der Bank kennenlernen. All dies steht ganz im Zeichen der Arbeitgeberwerte der Heimatbank, die auch als Ausbildungsbetrieb „familiär und vertraut“ sowie „fürsorglich und unterstützend“ agiert, „regional verwurzelt“ ist und „Spaß, Identifikation, Nähe und Nachhaltigkeit“ bietet.

Hinzu kommt: „Die Finanzbranche befindet sich im Wandel – Digitalisierung, Nachhaltigkeit und neue Kundenbedürfnisse prägen den Arbeitsalltag. Das macht die Ausbildung bei uns besonders spannend und zukunftsorientiert“, erklärt Ausbildungsleiter Lucas Stennmanns. Neben den fachlichen Inhalten spielt daher auch die Förderung von Methoden- und Persönlichkeitskompetenzen eine wichtige Rolle.

„Wir legen beispielsweise sehr großen Wert darauf, dass unsere Auszubildenden und Studierenden die Möglichkeit bekommen, eigenverantwortlich zu arbeiten“, so Personalleiterin Dr. Elke Schax.

Die Auszubildenden werden alles rund um die genossenschaftliche Finanzberatung lernen und auch die internen Bereiche wie die Kreditbearbeitung und das Marketing besuchen. Beim dualen Studium stehen die internen Abteilungen im Fokus – je nach Studiengang beispielsweise das Vertriebsmanagement oder die Gesamtbanksteuerung.

Das Hochschulstudium an der FOM Hochschule für Oekonomie und Management ist mit zwei Tagen pro Woche in den Arbeitsalltag integriert, ohne zusätzliche begleitende Berufsausbildung. Projektwochen zu verschiedenen Themen und der ergänzende überbetriebliche Unterricht runden sowohl Ausbildung als auch Studium in der Bank ab. Die Volksbank an der Niers bildet seit Jahrzehnten erfolgreich aus und legt großen Wert darauf, die Nachwuchskräfte nach bestandener Prüfung zu übernehmen.

„Eine Ausbildung bei uns ist oft nur der erste Schritt“, so Dr. Elke Schax. „Viele unserer heutigen Mitarbeitenden – darunter auch zahlreiche Führungskräfte – haben ihre Karriere in der Bank begonnen und sich anschließend in vielfältige Fach- und Aufgabenbereiche weiterentwickelt.“

Weitere Informationen zur Ausbildung und dem dualen Studium bei der Volksbank an der Niers gibt es unter: www.vb-niers.de/schueler. Die Bewerbung für 2026 ist bereits möglich.