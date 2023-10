Neue Ausgabe des Kevelaer Magazins

Das neue Kevelaer Magazin mit Berichten zu kommenden Veranstaltungen und Tipps für Unternehmungen sowie Freizeitspaß in und um Kevelaer ist jetzt erschienen.

„Wir möchten den Bewohnerinnen und Bewohnern, aber auch den Besuchern Kevelaers mit unserem Magazin einen unterhaltsamen und gleichzeitig nützlichen Ratgeber an die Hand geben, der die sehenswerten Seiten der Stadt und Region aufzeigt und zusätzlich wichtige Informationen und Termine bereithält“, freut sich Verena Rohde, Leitung der Wirtschaftsförderung und des Kevelaer Marketings über die neue Ausgabe.

Das Magazin wird in Zusammenarbeit mit dem Niederrheinischen Museum und der Wallfahrt erstellt. Es ist inzwischen die sechste Ausgabe des 48-seitigen Magazins. Zum wiederholten Mal wurde es durch die kreative Hand von Kathrin van den Boom von „vandenBoom. Agentur für Mediendesign“ gestaltet. Die endgültige Realisation wurde durch die Firma „Reintjes Druck“ aus Kleve umgesetzt.

Von Oktober bis Ostern

Das Magazin erscheint halbjährlich, lehnt sich jedoch eher an die Jahreszeiten an. So enthält die sechste Ausfertigung Inhalte des Zeitraums von Oktober bis Ostern. „Auch in dieser Jahreszeit gibt es in Kevelaer und Umgebung so viel zu unternehmen und zu entdecken, dass kein Trübsinn aufkommen kann“, erklärt Carmen Cely, Bereichsleiterin Marketing & Event und Redaktionsleitung des Kevelaer Magazins. Und diese Bandbreite an verschiedenen Unternehmungen und Informationen kann ab sofort jeder in der neuen Ausgabe des Kevelaer Magazins nachlesen.

Verschiedene Kategorien

Das Magazin ist in verschiedene Themenbereiche eingeteilt. Im Bereich „Entdecken und Erleben“ werden neben dem Interview mit Andrea Kirk, Bereichsleitung Tourismus beim Kevelaer Marketing, der große Kreuzweg, das Priesterhaus, die Termine für die unterschiedlichen Einzelgastführungen sowie die neue Kinder-App vorgestellt. „Aktiv und Gesund“ geht es im Solegarten St. Jakob weiter. Hier werden die Neuerungen im Solegarten und im Informationsgebäude aufgezeigt. Zudem werden spannende Ausflugsziele vorgeschlagen. Außerdem ist es wieder Zeit für das Kulturprogramm. Unter „Kunst und Kultur“ werden das Theaterprogramm, Puppenspiel 18+ und Kinderprogramm der aktuellen Saison präsentiert. Dabei darf auch das KoBü-Flimmern nicht fehlen, genauso das Niederrheinische Museum mit seiner Sonderausstellung und den Workshops.

Die Kategorie „Wallfahrt und Kirche“ enthält Informationen zum Konzerttermin „Kevelaer feiert Advent“ am 8. Dezember in der Marienbasilika. Daran schließen weitere Event-Tipps an. „Kevelaer im Licht“, der „Kevelaerer Krippenmarkt“ mit „Zauberhaftem Kevelaer“, der „Winnekendonker Adventsmarkt“ und die „KevelaerBEATZ Karnevalsedition“ sind die Highlights dieser Zeit. Für die langfristige Planung hält das Magazin dann den Ausblick auf die Veranstaltungen ab Ende März bereit.

Weiter werden unter „Genießen & Shoppen“ das Restaurant Cumsalis, der Hüdderather Hofladen und die Traditionsunternehmen Buchhandlung Bercker sowie Landhausmode Biesemann aus Kevelaer genauer beschrieben.

Wer beim Stöbern und Schmökern im Magazin Lust auf einen Urlaub vor Ort bekommen hat, findet mit dem Rouenhof, der Ferienwohnung Doris und den vier Reisemobilstellplätzen Kevelaers unter der Kategorie „Übernachten & Wohlfühlen“ Plätze für einen angenehmen Aufenthalt.

Inhaltliche Erweiterung

„Das Magazin spricht bereits jetzt durch seine umfangreichen Informationen an. Zukünftig werden wir die Inhalte um Aspekte zum Stadt- und Standortmarketing ergänzen. Damit wird es für eine noch größere Zielgruppe interessant“, berichtet Verena Rohde.

Kostenfrei zur Mitnahme liegt das Kevelaer Magazin in der Tourist Information im Rathaus und im Informationsgebäude des Solegarten St. Jakob aus.

Interessierte können es ebenfalls ganz bequem über die Website www.kevelaer-marketing.de, telefonisch unter 02832 122-991 oder per E-Mail tourismus@kevelaer.de anfordern.