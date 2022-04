Neue Altenpflege-Fachkräfte auch in Kevelaer ausgebildet

Am Fachseminar für Altenpflege in Kleve haben 20 Auszubildende das Examen in der Altenpflege erfolgreich abgelegt.

Das Fachseminar für Altenpflege gehört zum Katholischen Alten- und Pflegehilfenetzwerk am Niederrhein (KAN). Das Fachseminar vermittelt die theoretischen Grundlagen für eine professionelle Altenpflege. In ihren Ausbildungsbetrieben konnten die Auszubildenden die erworbenen Kenntnisse in die Praxis umsetzen. Neben ihrer Ausbildungseinrichtung lernten sie ergänzend die ambulante und stationäre Altenhilfe kennen und absolvierten einen Einsatz in der Gerontopsychiatrie.

Die Absolvent*innen sind: Michelle Arnold (Hildegardishaus – Haus für Senioren Goch), Mareike Beckers- Odenthal (Theresienstift Weeze), Stephan Blortz (Seniorenzentrum St. Elisabeth-Haus Xanten), Eric Friedrichsen (Seniorenzentrum St. Nikolaus Kalkar), Janina Hau (Josefshaus – Haus für Senioren Goch-Pfalzdorf), Angelina Kisters (Seniorenzentrum Franziskushaus Kleve), Lisa-Marie Klabunde (Josefshaus – Haus für Senioren Goch- Pfalzdorf), Susanne Liesen (Häusliche Pflege G. Janssen), Ann-Katrin Müller (Clivia-Haus Kleve), Mira Schink (Regina Pacis – Haus für Senioren Kevelaer), Viviane Schmidt (Seniorenzentrum St. Nikolaus Kalkar), Sylvia Sweers (Seniorenzentrum Franziskushaus Kleve), Nadine Thyssen (Regina Pacis – Haus für Senioren Kevelaer), Fabienne Turek (Seniorenzentrum Regina Pacis – Haus für Senioren Kevelaer), Lisa van den Bisen (Josefshaus – Haus für Senioren Goch-Pfalzdorf), Maren van Meegen (Xantener Pflegeteam), Fabienne Verbaet (Seniorenzentrum Herz-Jesu-Kloster Kleve), Patrycja Wasiak (Seniorenhaus Burg Ranzow Kleve), Elena Wiludda (Laurentiushaus Uedem), Stine Winkes (Regina Pacis – Haus für Senioren Kevelaer).