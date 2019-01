Nun schon einige Wochen hat der Kevelaerer Rat ein neues Mitglied in den Reihen der KBV-Fraktion: Helmut Komorowski trat formal am 1. November 2018 die Nachfolge von Karl Renard an, der sein Ratsmandat niedergelegt hatte. In der letzten Sitzung des vergangenen Jahres durch den Bürgermeister vereidigt, sind damit für Komorowski alle Bahnen geebnet, um seinem Mandat gerecht zu werden.