Der Busman Neu gemischt

/ von Kevelaerer Blatt



Ist ja gut, Mechel, ich weiß, dass ich heute eigentlich nichts zu sagen habe. Es ist ja Altweiber. Wie schön, dass da hinter so einer richtig schaurigen Fratze bei der Demaskierung so manch schönes Frauengesicht zum Vorschein kommt. Heute habt ihr also das Sagen. Da könnt ihr mal so richtig auf den Putz hauen. Und morgen kehrt dann wieder der Alltag ein und der Geschlechterkampf geht wieder los.

Meistens meinst du ja, ich würde alles bestimmen wollen, aber dabei kannst du in allen wichtigen Dingen bestimmen, solange ich bestimmen darf, was wichtig ist. Oder war das umgekehrt? Egal, wir haben immer noch einen Kompromiss gefunden.

Kompromisse muss man besonders dann eingehen, wenn das Geld knapp wird. So geht es auch der Stadt Kevelaer. Wie hieß es doch im Bläche: „Weniger heiße Luft und weniger Licht“.

Also, wenn du mich fragst, Mechel, mit der heißen Luft, die so mancher Politiker im Wahlkampf produziert hat, also damit hätten wir so manchen Ballon steigen lassen können, also, da könnte ich auch ohne Ballon schon so manches Mal in die Luft gehen! Jetzt sind die Karten neu gemischt, das alte Spiel geht von vorne los. Jetzt muss sich herausstellen, wer am Ende die besseren Karten hat.

Wer reizt wen? Wer hat sich schon überreizt? Haben wir noch einen Trump(f) im Ärmel. Spielen wir Grand oder Null Ouvert? Wer geht beim nächsten Stich mit? Oder wage ich eine „Stille Hochzeit“?

