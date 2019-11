Neptun ging in der Wallfahrtsstadt schnell unter

Etwas mehr als eine Stunde benötigten die Herren des Kevelaerer SV in der Volleyball-Verbandsliga um den SV Neptun Aachen mit 3:0 (25:13/25:21/25:14) zu besiegen.

Der Tabellenletzten vom SV Neptun Aachen war den Volleyballern aus der Marienstadt von Anfang an unterlegen. Mit der Unterstützung zahlreicher Zuschauer und den Fans im Rücken konnte der KSV schnell mit 4:0 in Führung gehen. Dabei hatte Trainerin Heike Thyssen die Startaufstellung umgestellt und Marco Bergers über die Mittelblockerposition gebracht.

Mit einer konzentrierten Leistung wurde dieser Vorsprung in der Folge auch noch ausgebaut. Insbesondere das Spiel am Netz, ob im Block oder im Angriff, wusste dabei zu gefallen. So ging der erste Satz deutlich mit 25:13 an den KSV.

Heike Thyssen nutzte die Überlegenheit zu weiteren Spielerwechsel. So kam nun Florian Reschke für Alessandro Nobbers und Robin Broeckmann für Sebastian Derrix ins Spiel. Da Marco Bergers im ersten Satz überzeugte, blieb er auf dem Feld. Auch wenn der KSV einen Gang zurückschaltete, konnten sich die Kevelaerer, zwar langsam, aber sicher absetzen. Mit 25:21 ging somit auch der zweite Satz an den KSV.

Im dritten Satz startete Heike Thyssen mit der wohl vermeintlich stärksten Sechs. Um Zuspieler Robin Verhoeven waren nun Mirko Novak über Diagonal, Florian Reschke und Alessandro Nobbers über die Mitte und Robin Broeckmann und Sebastian Derrix über die Außenposition auf dem Feld.

Auch dieser Satz verlief ziemlich einseitig. So gab es nochmals Einsatzzeiten für Marc Ophey und Peter Herbe. Dem Spielfluss tat dies keinen Abbruch und mit 25:14 wurde das 3:0 Spielergebnis klar gemacht.

Heike Thyssen war mit dem Spiel und dem Ergebnis sehr zufrieden. Sehr gut fand sie dabei die Einstellung und Leistung von Mirko Novak, der sich in einigen Aktionen eindrucksvoll in Szene setzen konnte und auch die Mannschaft immer wieder motivierte. Damit klettert der KSV auch wieder auf den vierten Tabellenrang und muss im nächsten Spiel beim Tabellendritten vom Osterather TV antreten.

Für den Kevelaerer SV spielten: Bergers, Broeckmann, Derrix, Herbe, Janßen, Nobbers, Novak, Ophey, Reschke und Verhoeven.