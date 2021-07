Entwurf des Architekten liegt bereits vor Nebelkammer für den Solegarten

Die Solekammer soll auf der Wiese direkt hinter dem Gradierwerk errichtet werden. Foto: eg

Wer dachte, er hätte sich am Kevelaerer Gradierwerk bereits der vollen Dröhnung solehaltiger Luft ausgesetzt, könnte künftig eines Besseren belehrt werden. Denn neben der Möglichkeit, die gesunde Luft im und um das Gradierwerk herum einzuatmen, soll es künftig eine spezielle Solekammer geben.

Bereits im jüngsten Ausschuss für Klima, Umwelt und Gebäudemanagement (KlUG) hatte der Betriebsleiter der Kevelaerer Stadtwerke, Hans-Josef Thönnissen, angedeutet, dass eine solche Einrichtung in Planung sei. Im Gespräch mit dem KB bestätigte Thönnissen, dass die Planungen bereits fortgeschritten seien.

Untersuchungen zur optimalen Salzkonzentration

Direkt am Gradierwerk, so Thönnissen, verzeichne man rund 15 Prozent Solegehalt in der Luft. Aufgrund ihrer Beschaffenheit gelangten die gesundheitsfördernden Bestandteile allerdings nur in Nase, Hals und Bronchien, nicht aber bis in die Lunge. „Wenn man in die Lunge rein möchte, muss man die Aerosole kleiner kriegen“, erklärt der Leiter der Stadtwerke. Dies gelinge in einer Sole- bzw. Nebelkammer.

Derzeit laufen noch Untersuchungen zur optimalen Umsetzung des Systems, inklusive der optimalen Salzkonzentration. …