In der Zeit zwischen Sonntag, 17 Uhr, und Montag, 19. März 2018, 8.30 Uhr, drangen unbekannte Täter an der Kurt-Schumacher-Straße ohne Aufbruchspuren in einen grauen 5er-BMW ein. Die Täter bauten das Navigationsgerät aus dem Fahrzeug aus und entwendeten es.

Hinweise zu verdächtigen Personen erbittet die Kripo Goch unter Telefon 02823-1080.