Hoffest in Wetten war auch im dritten Jahr wieder gut besucht Naturhof in Feierlaune

/ von Geertje Wallasch

Der Naturhof Kevelaer in Wetten Foto: gee

Nunmehr schon drei Jahre ist es her, dass Familie Berendsen von Witten aus dem Ruhrgebiet an den Niederrhein zog mit ihrem Naturhof. „Soviel ist passiert“, sagt Dunja Berendsen, die Schäferin, zufrieden und meint, es sei Zeit, sich selbst auf die Schulter zu klopfen. Immer mehr Angebote gibt es mittlerweile auf dem Hof für Erwachsene und besonders für Kinder und Jugendliche. Das neueste Projekt ist das Angebot vom Hausherrn Stefan Schmitz mit seiner WingChun-Schule (das KB berichtete).

„Happy Birthday, das Fest wird großartig“, freute sich die Hausherrin Dunja Berendsen am Samstag schon am frühen Morgen, auch wenn es zum Start des Festes um 12 Uhr noch viel zu tun gab. Und es wurde ein großes Fest. An diesem Wochenende gab es wie bereits in den vergangenen Jahren ein abwechslungsreiches Programm mit nunmehr über 40 Ausstellern. Wie ein kunterbunter Jahrmarkt präsentierte sich das Hofgelände. Neben dem Kunsthandwerkermarkt gab es Live-Musik und auch das leibliche Wohl kam wieder nicht zu kurz. Von süßen Waffeln bis Herzhaftem vom Lamm war alles zu haben. Und ganz neu gab es diesmal leckeres Eis von „Kevelaerer Landmomente – Büchelshof“.

„Es ist schön, sich immer mehr zu vernetzen“, bemerkte die engagierte Schäferin. So viele Gäste hatte das Fest am Wochenende während der zwei Tage, dass das neue Angebot ‚Pulled Lamb‘ wie auch die Schmörkes mit Quark ausgingen. Damit hatte die Familie nicht gerechnet. „Die Parkplätze sind proppenvoll“, staunte Berendsen. Vielfach war…