Natur zum Anfassen: Heilkräuterwanderung

Bei einer Wanderung des Kevelaer Marketing Anfang Mai soll sich alles um Wildkräuter und ihre vielseitigen Verwendungsmöglichkeiten drehen.

Warum gerade Wildkräuter, erklären die Organisatorinnen: „Sie sorgen für eine Extraportion an Nährstoffen und sind darüber hinaus wichtige und wirksame Heilpflanzen, die bei den unterschiedlichsten Bedürfnissen helfen können (…). Sie wachsen praktisch überall. Im Wald, besonders an Wegesrändern und auf Lichtungen, lässt sich eine große Vielfalt an jahreszeitlichen Wildkräutern erleben. Im Frühling sind die jungen Triebe besonders heilkräftig und reich an Inhaltsstoffen.“

„Schon Sebastian Kneipp war ein überzeugter Kräuterexperte. Daher gehören die Heilkräuter auch zu den Kneippschen Elementen. Die meisten Kräuter kennen wir allerdings gar nicht mehr. Wir sehen sie als Unkraut an und wissen weder um ihren Geschmack noch um ihre gesundheitliche Wirkung“, sagt Verena Rohde, Wirtschaftsförderin und Leiterin des Kevelaer Marketing.

Die Gelegenheit, um die Welt der essbaren Pflanzen zu entdecken, bietet die Heilkräuterwanderung unter Leitung der Kräuterpraktikerin nach Kneipp, Ute Stehlmann. Das Angebot findet in Kooperation mit dem Kneipp-Verein Gelderland e.V. am Samstag, 6. Mai 2023, statt. Die Wanderung (ca. 4 Kilometer, 2 Stunden) führt durch den Solegarten in die angrenzenden Felder und Grünanlagen. Es gibt Tipps für den Anbau von Heilkräutern auf dem Balkon oder im Garten, vor allem die Familie der Zwiebelgewächse mit Schnittknoblauch und Winterheckenzwiebel werden vorgestellt.

Das Angebot ist kostenfrei. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Interessierte können einfach am 6. Mai 2023 um 14 Uhr zum Solegarten St. Jakob kommen. Wer weitere Infos wünscht, erhält diese in der Tourist Information, unter www.kevelaer-marketing.de oder unter Tel. 02832 / 122-991.