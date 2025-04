Eine Gruppe des Kindergartens St. Petrus Wetten zu Besuch bei Erlebnispädagogin Anne Hernandez Natur erleben auf dem “ Naturhof ”

/ von Geertje Wallasch

Auf dem Naturhof wird die Wolle befühlt und getestet. Foto: gee

Die Kinder vom Kindergarten St. Petrus Wetten haben es gut, sie erreichen den Naturhof zu Fuß. Für andere Besucherinnen und Besucher ist es wie schon im vergangenen Jahr nicht einfach, den Hof zu erreichen. Durch eine erneute Sperrung des Altwettener Wegs kann man nicht einmal mehr dem Navi vertrauen. Gibt man als Ziel den Naturhof Kevelaer ein, steht man in der Binnenheide. Über Winnekendonk erreicht man den Naturhof, in dem man am Seniorenheim Katharinenhaus im Ort vorbei fährt. Dort weist ein Schild darauf hin, dass der Weg bis zum Naturhof frei ist.

Förderverein

Tamara Zimmer, Elena Wassen und Tobias Aymanns, ein Erzieherteam des Kindergartens, haben sich mit 17 Vorschulkindern aufgemacht, um ein Angebot des Naturhofs zu nutzen. Ein vor ca. zwei Jahren gegründeter Förderverein des Kindergartens unterstützt dieses Vorhaben und möchte das auch in Zukunft tun. Das Programm des Naturhofs umfasst neben Modulen für Kindergärten und Schulklassen auch Ferienfreizeiten und Kindergeburtstage. Auch Jahreszeitenkurse gibt es, in denen man an 10 Terminen von Februar bis November den Kreislauf des Jahres mit all seinen Facetten erleben kann. Es werden die Tiere und ihr Nachwuchs versorgt, auf dem Feld gesät und gepflanzt, mit Naturmaterialien gebaut und gebastelt. Auch wird geerntet und gekocht, was einst gesät wurde.

Die Kinder an diesem Tag stehen bei der Erlebnispädagogin Anne Hernandez und schauen, was sie ihnen mitgebracht hat. Anhand von Modellen können sie im Querschnitt das Innere eines Hühnereis betrachten und sehen wie ein Küken währen…