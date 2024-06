Am Montag, 17. Juni 2024, startet im Kreis Kleve wieder die Aktion „STADTRADELN“. Bis Sonntag, 07. Juli 2024, nehmen alle 16 Kommunen des Kreises unter dem Motto „Natur erfahren – CO2 sparen“ am STADTRADELN teil und wollen in den drei Wochen wieder so viele Kilometer wie möglich mit dem Rad zurücklegen. Dabei zählt jede Strecke, egal ob Arbeits- oder Schulweg, Alltagserledigungen oder der Weg zur nächsten Eisdiele.

Für die Wallfahrtsstadt Kevelaer haben im vergangenen Jahr 405 Radelnde insgesamt 98.270 Kilometer zurückgelegt und 16 Tonnen CO2 vermieden. „Damit haben wir den Rekord aus dem Vorjahr geknackt. Schaffen wir es in diesem Jahr, zusammen noch mehr Kilometer zu fahren?“, fragt Lena Brey, bei der Wallfahrtsstadt für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig.

Am STADTRADELN für Kevelaer teilnehmen kann, wer im Stadtgebiet wohnt, arbeitet, zur Schule geht oder einem Kevelaerer Verein angehört. Die Kilometer müssen aber nicht vor Ort geradelt werden. Auch Kilometer, die zum Beispiel im Urlaub oder im Ausland gefahren werden, fließen in die Wertung mit ein.

Um teilzunehmen, melden Teilnehmende sich unter www.stadtradeln.de/kevelaer an, gründen ein neues Team oder schließen sich einem bereits vorhandenen an.

Wer sich nicht online anmelden kann oder möchte, kann im Rathaus bei der Mobilitätsmanagerin Mara Ueltgesforth die Unterlagen für die Papieranmeldung bekommen.

Am 22. Juni 2024, um 20 Uhr, findet übrigens eine „DJ-Fahrradtour“ mit DJ „Diskallico“ in Kleve statt. Startpunkt ist vor der Bibliothek der Hochschule Rhein-Waal in Kleve. Die Tour beginnt um 20 Uhr und geht bei einer gemütlichen Geschwindigkeit etwa eine Stunde. Angeführt wird die Tour von Diskallico, der während der Fahrt auf dem Fahrrad live Musik auflegt. Die Tour endet auf dem Hochschul-Campus, wo Diskallico weiter auflegt. Speisen und Getränke gibt es vor Ort vom Alevitischen Kulturzentrum e. V. zu kaufen.