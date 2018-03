In Geldern ist „Intersport Dorenkamp“ seit 1979 ansässig. 2011 übernahm Christian Ricken als neuer Inhaber und Geschäftsführer das Sportgeschäft von den Gründern, Eheleuten Heiner und Elisabeth Dorenkamp. Nun eröffnet er in Kevelaer am Samstag, 17. März, eine Filiale an der Bahnstraße 19, dem ehemaligen Ladenlokal von Annette Marsch. Weil Kevelaer eine Stadt ist, in der viel Bewegung und durch di…



In Geldern ist „Intersport Dorenkamp“ seit 1979 ansässig. 2011 übernahm Christian Ricken als neuer Inhaber und Geschäftsführer das Sportgeschäft von den Gründern, Eheleuten Heiner und Elisabeth Dorenkamp. Nun eröffnet er in Kevelaer am Samstag, 17. März, eine Filiale an der Bahnstraße 19, dem ehemaligen Ladenlokal von Annette Marsch.

Weil Kevelaer eine Stadt ist, in der viel Bewegung und durch die Wallfahrt viele Gäste sind, hat sich der in Kevelaer wohnende Christian Ricken entschieden, hier einen weiteren Standort zu eröffnen…

Danke, dass Sie diesen Auszug aus dem kostenpflichtigen Beitrag gelesen haben. Sie können den vollständigen Beitrag lesen, nachdem Sie ihn gekauft haben.