Nähmaschinen für #hopes

Für den Sozialdienst katholischer Frauen e.V. im Kreis Kleve konnte nun von der Reparierbar in Kevelaer vor Ort im Übergangswohnhaus „#hopes“ zwei dem Verein selbst gespendeten, reparierten und generalüberholten Nähmaschinen zur freien Verwendung übergeben werden.

Helmut Gerritsen als Vorsitzender der Reparierbar übergab die Geräte an die Sozialpädagogin Katrin Geraths vor Ort. Diese werden im Rahmen des Wohnprojekts oder von der Frauenfachberatungsstelle für Angebote mit Klientinnen verwendet werden.

Die nächste Reparaturveranstaltung des Vereins findet am 4. Juni 2024 in der Zeit von 16 bis 20 Uhr im Mehrgenerationensaal unter der evangelischen Kirche in der Brunnenstr. 70 statt. Es wird um eine telefonische Anmeldung der Reparaturen unter 015259147700 oder 028329739479 gebeten, Reparaturen ohne Anmeldung müssen bei hohem Besucherandrang notfalls auf eine der nächsten Veranstaltungen verschoben werden.

Die Frauenfachberatungsstelle des Sozialdienstes katholischer Frauen im Kreis Kleve e.V. führt wöchentlich donnerstags ab 10 Uhr ein Frauenfrühstück im Gemeinschaftsraum der Fachberatungsstelle an der Holbeinstr. 1 in Kevelaer durch. Frauen, gerne auch mit Kindern, sind herzlich dazu eingeladen. Der Unkostenbeitrag beträgt 1,50 Euro, um Anmeldung wird gebeten. Gerne unter n.zigan@skf-kleve.de oder 02832-976 3565.