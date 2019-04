„Ich weiß, dass wir an einem guten Tag mithalten können in der Liga“, blickt der Head Coach der Kevelaer Kings, René Artz, auf die kommende Saison der Football-Mannschaft. Die Kings sind nach der vergangenen Saison von der Landes- in die Verbandsliga aufgestiegen. Dort wolle man sich nun etablieren, erklärt Artz. Nachdem die Mannschaft die letzten Testspiele klar für sich entscheiden konnte und im Trainingscamp noch an der ein oder anderen Stelle gefeilt wurde, stehen die Chancen vielleicht gar nicht so schlecht.