Nächster Schritt des Breitbandausbaus

Die ersten Schritte auf dem Weg zum schnellen Glasfasernetz in Kevelaer sind gemacht: Die Ortsteile Kervenheim, Schravelen, Twisteden, Wetten und Winnekendonk surfen bereits mit ,Lichtgeschwindigkeit“ auf dem Glasfasernetz des Unternehmens Deutsche Glasfaser. Im Rahmen des geförderten Breitbandausbaues im unterversorgten Außenbereich von Kevelaer entschieden sich im vergangenen Jahr rund 55 Prozent der Haushalte für einen Glasfaservertrag. Das teilt das Unternehmen jetzt in einer Pressemitteilung mit.

Weiter heißt es darin zum nächsten Schritt: „Vom 15.05. bis zum 24.07.2021 haben die Bewohnerinnen und Bewohner sowie die Gewerbetreibenden in Kevelaer Nord und Süd die große Chance auf echte Glasfaser bis ins Haus.“ Entscheiden sich mindestens 40 Prozent der Haushalte bis zum Stichtag (24.07.) für einen Glasfaservertrag, stehe dem Ausbau auch hier nichts im Wege. „Eine Glasfaseranbindung ist zeitgemäß und ermöglicht den Privathaushalten eine störungsfreie Nutzung sämtlicher Internetanwendungen sowie den Gewerbetreibenden eine effektive Nutzung aller jetzigen und zukünftigen Anwendungen“, ist sich Hans-Josef Bruns, Leiter der Wirtschaftsförderung in Kevelaer, sicher.

Das zunehmende Arbeiten im Homeoffice sowie der Schulunterricht im Home-Schooling führen zu einem Engpass der Bandbreite. „Mir reicht meine Internetleitung“ wird, aufgrund des rasant steigenden Bedarf nach mehr Bandbreite, morgen und auch in den kommenden Jahren nicht mehr zeitgerecht sein. „Derzeit verdoppelt sich der Bandbreitenbedarf rund alle zwei Jahre. Mit Glasfaser sichern Sie sich einen Standortvorteil für Kevelaer“, so Dietmar Rotering, Projektleiter der Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser. Eigentümer und Hausverwaltungen können sich telefonisch unter 02861 / 6806 1468 über das Geschäftsmodell für Mehrfamilienhäuser informieren.

Die Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser informiert ausführlich über den Netzausbau, die Produkte sowie den Projektverlauf auf zwei Infoabenden am 17.05. und 20.05.2021 sowie ab dem 15.05. im eigens eingerichteten Servicepunkt in der Basilikastraße 18 in Kevelaer. Zudem werden Mitarbeiter von Deutsche Glasfaser die Bürgerinnen und Bürger daheim besuchen und auf Wunsch gern beraten – Selbstverständlich unter Einhaltung aller erforderlichen Corona-Schutzmaßnahmen. Zudem können sich alle Mitarbeiter ausweisen und kommen der Aufforderung dazu auch selbstverständlich nach.

Beratungsgespräche können außerdem unter der Rufnummer 0800 / 8226699 vereinbart werden. Schnellentscheider erhalten, während der Frühbucheraktion bis zum 24.05.2021, einen 20€ Einkaufsgutschein von Tourismus & Kultur Kevelaer.

Info zum Projekt online unter www.deutsche-glasfaser.de/kevelaer-nord bzw. www.deutsche-glasfaser.de/kevelaer-sued.