Nächste Schritte für Parkleitsystem

Für das digitale Parkleitsystem der Wallfahrtsstadt Kevelaer werden in der Zeit vom 29. Juli bis zum 2. August Bodensensoren auf mehreren Parkplätzen im Stadtgebiet installiert. Für die Installation werden Löcher in das Pflaster der Parkbuchten gebohrt. Anschließend werden die Bodensensoren in die Löcher gegossen.

Um die Arbeiten durchzuführen, werden einzelne Parkbuchten auf den betroffenen Parkplätzen vorübergehend gesperrt. Die entsprechenden Hinweisschilder werden Ende dieser Woche aufgestellt, sodass die Sperrungen ab Anfang kommender Woche wirksam sind. Bitte beachten Sie, dass die Parkplätze nacheinander bearbeitet werden und deshalb immer ausreichend Parkflächen zur Verfügung stehen sollten.

Die Sperrungen erfolgen an folgenden Tagen auf den jeweiligen Parkplätzen:

Von Montag, 29. Juli, bis Dienstag, 30. Juli, auf den Parkplätzen Am Bahnhof I, Am Bahnhof III, Innenstadt Ost, Am Krankenhaus I und auf den Behindertenstellplätze am Rathaus.

Von Dienstag, 30. Juli, bis Mittwoch, 31. Juli, auf dem Parkplatz An der Basilika I.

Von Mittwoch, 31. Juli, bis Donnerstag, 1. August auf den Parkplätzen An der Basilika II, Innenstadt West und Solegarten / Sportzentrum.

Der Abbau der Halteverbotsschilder und die Freigabe der Parkbuchten erfolgt sukzessive. Sobald die Arbeiten an einer Stelle abgeschlossen sind, werden sie an anderer Stelle fortgesetzt und der Parkraum wieder freigegeben.

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer bittet um Verständnis und entschuldigt sich für eventuelle Unannehmlichkeiten. Diese Maßnahmen dienen dazu, die Parksituation in unserer Stadt weiter zu verbessern.

Hintergrund

Für das digitale Parkleitsystem werden zwei Sensortypen eingesetzt: kamerabasierte Sensoren und Bodensensoren. Die kamerabasierten Sensoren wurden bereits Anfang Juni installiert. Die Bodensensoren kommen nun dort zum Einsatz, wo Kamerasensoren nicht funktionieren, z. B. durch Schatten von Bäumen. Die Sensoren digitalisieren den Parkraum in Kevelaer und generieren so zukünftig live Belegungsdaten. Weitere Daten werden nicht erfasst.