Nachwuchs im Rettungsdienst

Nachwuchs für den Rettungsdienst: Zum 1. Oktober 2024 beginnen 15 Auszubildende ihre dreijährige Ausbildung zur Notfallsanitäterin bzw. zum Notfallsanitäter beim Kreis Kleve.

Landrat Christoph Gerwers, Jürgen Baetzen, zuständiger Fachbereichsleiter und Betriebsleiter des Rettungsdienstes, und Ausbildungsleiterin Heike Hendricks begrüßten vor dem Start der Ausbildung die neuen Kolleginnen und Kollegen im Kreishaus: Kathrin Bergmann (Wachtendonk), Henning Born (Wachtendonk), Nina de Zeeuw (Bedburg-Hau), Philipp Hartmann (Straelen), Vivien Michelle Heiting (Emmerich am Rhein), Fabienne Janssen (Kalkar), Nick Krams (Emmerich am Rhein), Leon Kranepuhl (Goch), Leon Lengenfeld (Oberhausen), Lillian Marques Rodrigues (Duisburg), Linus Oerding (Geldern), Alicia Plötz (Weeze), Noah Probst (Wallfahrtsstadt Kevelaer), Dominik Rose (Alpen) sowie Julian Willemsen (Kleve).

Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter sind im Rettungsdienst umfangreich ausgebildete Fachleute für die notfallmedizinische Versorgung akut erkrankter oder verletzter Menschen. Bestandteile des Berufs sind tiefgreifende medizinische, technische und psychologische Kenntnisse und deren Anwendung im Einsatz. Sie übernehmen in bestimmten Handlungsfeldern auch selbstständig ärztliche Aufgaben und sichern so eine schnelle und effektive medizinische Hilfe in Notfällen.

Die Gruppe besteht aus Rettungssanitäterinnen und Rettungssanitätern, die bereits beim Rettungsdienst des Kreises Kleve beschäftigt sind und sich weiterqualifizieren, sowie neu eingestellten Nachwuchskräften. Die Auszubildenden lernten bei ihrem Vorab-Besuch in Kleve auch die Praxisanleitungen kennen, die ihnen die Praxis in den Rettungswachen vermitteln und sie während ihrer Ausbildung begleitend unterrichten. Die Ausbildung erfolgt kreisweit in den Rettungswachen wie auch an der Simulations- und Notfallakademie am Helios Klinikum Krefeld (SiNA) und in den Krankenhäusern im Kreis Kleve.

Die Ausbildung erfolgt für den eigenen Personalbedarf. Es bestehen somit sehr gute Aussichten auf eine anschließende Tätigkeit beim Rettungsdienst des Kreises Kleve.