Eine musikalische Reise mit dem

Theaterchor Niederrhein durch berühmte Film- und Bühnenmomente Nachts im „ Cabinet ”

/ von Franz Geib

Fotos: Franz Geib

Der Schlussakkord der vom Theaterchor Niederrhein inszenierten und jederzeit kurzweiligen Musicalreise hätte für die sechs Kinder und den Interpreten aus zum Teil längst vergangenen Film- und Musikepochen kaum treffender choreografiert werden können: Als einer der sechs, die das Schicksal in einem verschlossenen Museum zurückbleiben ließ, wo sie nunmehr die Nacht im Wachsfigurenkabinett allein mit den lebensechten Nachbildungen bekannter Showgrößen verbringen sollten, die Frage „Who wants to live forever?” aufwarf, bekam er vom kurz zum Leben erweckten Freddie Mercury gesanglich stark die passende Antwort: „Don‘t stop me now!”

Wenn Wachsfiguren erwachen

„Cabinet“, so der Name des Projekts, ist der Titel für ein musikalisches Abenteuer auf anspruchsvollem Niveau mit legendären Melodien und aufwändigen Kostümen. Die Geschichte? Schnell erzählt: Eine Schulklasse besucht das Wachsfigurenkabinett und später lassen sich Vincent, Bella, Karo, Fritzi, Charlie und Conni (alias Jonah Maaßen, Jette Braunschweig, Lotta Jakobs, Ella Willems, Ella Servas und Ole Rieger) darin einschließen. Was als Mutprobe gedacht war, entwickelt sich nunmehr zu einer musikalischen Reise durch verschiedene Zeiten und (Musik-) Genres. Denn die Wachsfiguren werden lebendig …

So kam zunächst der Königin bester Mann, Null-Null-Sieben James Bond (Klaus Kopka), ins Leben, um die Situation nach betont lässig-cooler Bond-Manier mitsamt Bond-Girl (Marina Marinchuk) und zu den Klängen des Bond-Theme zu analysieren, um so zu retten, was unter Umständen nicht mehr zu retten ist – denn der Held wähnte sich nicht in allerbester Form. Vielleicht konnte Mary Poppins (Gabriela Thoenissen) mitsamt Schornsteinfeger-Riege helfen? „Mit ‘nem Teelöffel Zucker …” sollte es was werden. Denn der auf den Fuß folgende Moritatensänger (Klaus Holtappels) aus der „Dreigroschenoper” hatte schließlich nur „Mackie (und sein) Messer” dabei, was selbiger bekanntlich für den Haifisch mit den Zähnen brauchte … Mit den „Frozen Elsas” aus der „Eiskönigin” – ganz stark das Jugendensemble mit Fine Bousart, Theresa Cox, Romi Derix, Leonie Ingenpaß, Lena Rötte und Anna Wittings – war vor allem gesanglich was drin. Und was machte Charlie Chaplin (Alexander Florié-Albrecht)? De…