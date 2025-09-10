Nacht der Trends 2025

Am Samstag, 13. September 2025, lädt die Unternehmervereinigung Kevelaer e.V. (UVK) erneut zur beliebten „Nacht der Trends“ ein.

Von 17 bis 23 Uhr verwandelt sich die Innenstadt in ein buntes Fest voller Mode, Musik, Tanz und kulinarischer Genüsse.

Was einst als reine Modenschau begann, hat sich längst zu einem festen Highlight im Eventkalender Kevelaers entwickelt und zieht jedes Jahr zahlreiche Besuchende an. Die Modenschauen sollen das Herzstück des Abends bleiben. Auf mehreren Laufstegen präsentieren lokale Geschäfte wie „Modehaus Kaenders“, „Mutter & Kind“, „GO-IN“, „Mode Abels“ und „Vrede“ die neuesten Trends aus Damen-, Herren- und Kindermode.

Für Stimmung sorgt die Kevelaerer Showtanzgruppe „Dance Passion“ mit zwei Auftritten auf der Busmannstraße, die das Programm perfekt ergänzen. Live-Musik und ein vielfältiges gastronomisches Angebot sorgen für eine Atmosphäre, die zum Verweilen und Genießen einlädt.

Zudem öffnen die teilnehmenden Geschäfte ihre Türen zum beliebten Late-Night-Shopping, bei dem Besucher bis 23 Uhr die neuesten Herbst- und Winterkollektionen entdecken und von besonderen Aktionen profitieren können.

Modenschauen

18 Uhr Modehaus Kaenders, Mutter & Kind, GO-IN

18.30 Uhr Mode Abels, Vrede

20 Uhr Modehaus Kaenders, Mutter & Kind, GO-IN

20.30 Uhr Mode Abels, Vrede

Showtanz

17.40 Uhr Showtanz „Dance Passion“

19.40 Uhr Showtanz „Dance Passion“